Fonte : wired

(Di lunedì 4 novembre 2019) La chiusura dell’anno – sì, è già quasi la fine dell’anno: no, davvero – porta con sé bilanci fondamentali ai quali non possiamo sfuggire: anche neli social network ci hanno regalato grandi emozioni, spesso strappandoci più di un sorriso. Parliamo – a questo giro come ogni anno – di una marea dia cui, umili sacerdoti dell’internet, ci sentiamo in obbligo di prestare omaggio. Quelle che per qualcuno sono solo boiate, rappresentano in realtà lo spirito dei tempi: dalla crisi di governo al finale di Game of Thrones, passando per Greta Thunberg e Mark Caltagirone, nella nostra gallery trovate 50 tra iche hanno costellato la vita social degli ultimi mesi. Noi, intanto, siamo già pronti per quelli del 2020. I 50del) Wired.

antocalderone : I 50 migliori meme del 2019 (finora) - MilanoCitExpo : I 50 migliori meme del 2019 (finora) #DipartimentoInnovazioneTecnologia - giovannilarosa8 : Immagine: Migliori immagini divertenti, immagini divertenti, immagini ... -