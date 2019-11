Fabio Cannavaro è tornato ad allenare il Guangzhou dopo la sospensione della scorsa

Fabio Cannavaro - il Guanzhou Evergrande lo sostituisce con il capitano in panchina. La nota : “È a fare un corso di cultura aziendale” : Fabio Cannavaro è o non è ancora l’allenatore del Guanzhou Evergrande? Le uniche cose certe sono che il 46enne campione del mondo non ha diretto l’allenamento della squadra di lunedì, quando è stato sostituito dal capitano Zheng Zhi, bandiera del club cinese. La società in una breve nota ha semplicemente spiegato che Cannavaro era assente perché impegnato a seguire “un corso di cultura aziendale“. Nessuna informazione ...

La strana situazione di Fabio Cannavaro : Dopo alcuni risultati deludenti, l'allenatore del Guangzhou è stato invitato dalla dirigenza a partecipare a un corso di cultura aziendale cinese: di fatto una sospensione

Cina - Fabio Cannavaro ad un passo dal titolo ma il Guangzhou Evergrande lo manda a studiare : squadra affidata al capitano : Fabio Cannavaro è ad un passo dal titolo in Cina, ma il Guangzhou Evergrande decide di mandarlo a studiare cultura aziendale cinese Fabio Cannavaro è ad un passo dal vincere il campionato cinese. A 3 gare dal termine, il suo Guangzhou Evergrande si trova primo in classifica con 1 punto in più dello Shanghai Sipg. Nel momento più delicato della stagione però la società ha deciso di mandare l’allenatore italiano a ...

Champions asiatica - il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro vola in semifinale [FOTO] : Il Guangzhou Evergrande è in semifinale della Champions League asiatica. Nel ritorno dei quarti la formazione allenata da Fabio Cannavaro ha pareggiato 1-1 in casa dei giapponesi del Kashima, campioni in carica e si qualifica in virtù del pareggio (0-0) con cui si era chiusa l’andata in Cina. Ospiti in vantaggio con Talisca al 40′, pareggio nella ripresa di Serginho al 51′. In semifinale il Guangzhou affronterà ...