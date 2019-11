F1 | cosa farà Nico Hulkenberg nel 2020? In scadenza con Renault | si ritira? Domani

Non è L’Arena - Massimo Giletti sbarca di sera su Canale 5 : cosa farà : Massimo Giletti in prima serata su Canale 5 per Adriano Celentano Adrian e Adriano Celentano stanno tornando, come annuncia il promo in questi giorni in onda su Canale5. L’appuntamento è fissato per giovedì 7 novembre in prima serata sull’ammiraglia Mediaset. E molte cose, dopo il debutto sfortunato di un po’ di mesi fa, cambieranno. Innanzitutto, Celentano sarà presente sul palco per tutto il tempo e farà un vero e proprio ...

Formula 1 - Binotto mette a tacere le voci di mercato : “vi dico cosa faranno nel 2020 Vettel e Leclerc” : Il team principal della Ferrari è intervenuto telefonicamente al Festival dello Sport, soffermandosi sul dualismo tra Vettel e Leclerc C’è un Gran Premio da correre domani a Suzuka, ma Mattia Binotto ha voluto comunque intervenire telefonicamente al Festival dello Sport di Trento, salutando da lontano gli ospiti e i tifosi presenti alla kermesse. Photo4/LaPresse Il team principal della Ferrari ha sfruttato l’occasione per ...

Amici Celebrities - impensabile mossa di Maria De Filippi : cosa farà nella prossima puntata (per la prima volta) : Colpo di scena ad Amici Celebrities, la nuova creatura di Fascino e di Mediaset. Maria De Filippi sarà il giudice speciale della nuova puntata in onda mercoledì a partire dalle 21.20 su Canale5. Ad annunciarlo è stato lo stesso profilo del programma tramite un tweet, che ha spiazzato i fan ma che p

Ginnastica - Mondiali 2019 : l’Italia femminile termina la corsa - cosa faranno le Fate? Il programma tra allenamenti - vacanze e gare : L’Italia femminile ha terminato i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, le azzurre non si sono infatti qualificate per le Finali di Specialità che andranno in scena nel weekend. La rassegna iridata si è conclusa con la storica impresa delle Fate che hanno conquistato la medaglia di bronzo nella gara a squadre, una vera e propria impresa della nostra Nazionale che ha riscritto la storia di questo sport entro i nostri confini. cosa faranno ...

I NUMERI/ Il Governo aumenta il debito - cosa farà l'Ue? : Il Governo nella Nadef stima un debito pubblico sopra il 135% del Pil, quando un anno fa il 130% valeva una procedura d'infrazione

Giuliano Ferrara : "Perché paghiamo Matteo Renzi e che cosa farà per questo governo" : "Siamo consapevoli che l'alleanza innaturale è anche grottesca, che i rischi di flop sono altissimi, ma detto questo siamo incapaci di goderci lo spettacolo: e senza goduria non c'è vera critica, né stroncatoria né apologetica. C'è solo mugugno, che è il tipico compagno dell'attento posizionamento s

Beni culturali - Montanari : M5S cosa farà? : 20.17 "cosa farà il M5S che scese in piazza contro la riforma Franceschini"?Così lo storico dell'Arte Montanari, capo Comitato tecnico Belle Arti del ministero Cultura nominato dal M5S Bonisoli. Il M5S "mi ha deluso,ha abdicato contro quella battaglia",aggiunge. "Il governo Conte II manterrà il decreto Conte I?" (riorganizzazione ministero Cultura). "Franceschini è una volpe democristiana che sostiene la causa ambientalista a parole. ...

Amadeus : Fiorello e Jovanotti a Sanremo 2020? Qualsiasi cosa mi farà piacere : La 70esima edizione del Festival di Sanremo continua a destare curiosità e Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse, ha lanciato qualche indizio su ciò che potrebbe accadere. Modificato il regolamento e riportato in auge l’antica divisione tra Big e Nuove Proposte, Amadeus sta iniziando a pensare agli ospiti nazionali ed internazionali che potrebbero arricchire il suo Festival. Se nei tre anni di Claudio Baglioni al timone di ...

Antonella Clerici sbarca a Canale 5 dopo i problemi in Rai : cosa farà : Antonella Clerici ospite a Verissimo su Canale 5 dopo i problemi in Rai Ha provocato molto sgomento l’estromissione di Antonella Clerici dalla stagione televisiva 2019-2020. In occasione della presentazione dei palinsesti Rai si è notato, infatti, che all’ex padrona di casa de La Prova del Cuoco per diciotto anni non le fosse stato affidato un programma. Solo successivamente la conduttrice ha deciso di continuare a credere alla ...

Finisce il ‘congedo maternità’ per Meghan Markle - da oggi torna a lavoro ma cambia mestiere : ecco cosa farà : La duchessa di Sussex è tornata oggi a suoi impegni ufficiali, dopo quattro mesi dalla nascita del figlio Archie. L’occasione della ripresa del lavoro per Meghan Markle è stata il lancio di una collezione di abiti che sosterrà un’organizzazione caritatevole e una lode ai “marchi britannici per antonomasia“. Il congedo di maternità dell’ex attrice è finito questo pomeriggio, quando è arrivata a Londra, precisamente a ...