“È successo sulla tomba di Nadia Toffa” Brutta sorpresa per i fan che sono andati al

Casale su Napoli-Atalanta : ”Quello che è successo pone una riflessione sulla regolarità del campionato” : Casale: Non è vero che questi fatti si compensano a fine campionato. Questa Var o viene applicata nel modo giusto L’ex centrocampista del Napoli, Pasquale Casale, è intervenuto in diretta a Radio Sportiva per commentare l’esito di Napoli-Atalanta e le polemiche scaturite per la non concessione di un calcio di rigore a favore della squadra azzurra. Queste le sue parole: SUL VAR “Ieri sera è stata un’altra notte ...

Zorro Bernal conquista il GranPiemonte - primo successo in Italia per il colombiano sulla montagna di Pantani : Nato lo stesso giorno del Pirata, Bernal conquista un grande successo proprio sulla montagna in cui Pantani compì nel 1999 una delle sue imprese più grandi Egan Bernal vince la 103ª edizione del GranPiemonte, tagliando in solitaria il traguardo piazzato nei pressi del Santuario di Oropa. Il colombiano non lascia scampo ai propri rivali, coronando al meglio il grandissimo lavoro del Team Ineos e centrando la vittoria numero 14 in carriera, ...

Serbia campione d’Europa di Volley! Dolce successo in rimonta sulla Slovenia : La Serbia trionfa nella finale dell’Europeo di Volley: la formazione di coach Kovac supera in rimonta la Slovenia e si laurea campione d’Europa Un torneo perfetto, giocato senza perdere nemmeno una gara, sublimato da una strepitosa vittoria in finale: la Serbia è meritatamente campione d’Europa di Volley. La formazione di coach Kovac ha concluso nel migliore dei modi un percorso netto, da vera dominatrice del torneo, superando al quarto ...