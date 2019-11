Conti oltre le attese per Ferrari che rivede al rialzo le stime sul 2019

Oltre 600 assunzioni al Comune di Palermo con l’incognita Conti in rosso di Amat - Amap e Rap : Oltre 600 assunzioni in tre anni nelle società partecipate del Comune di Palermo Amat, Reset e Rap. Sono 300 le assunzioni previste per quest’anno. La società che dovrebbe assumere di più è Amat che ha bisogno di 100 autisti tanto che il concorso è già stato bandito. Le assunzioni non sono però così scontate a causa della situazione poco rosea delle finanze delle stesse società. Ieri la giunta ha intanto approvato il piano del ...

Usa - la California Continua a bruciare : ?oltre 200.000 evacuati : Fiamme da Sonoma Valley a Los Angeles:?residenti locali raccontano di una pioggia di cenere che ha chiuso le scuole in tutta l’area, effetto di oltre 300 ettari che bruciano e sono stati capaci di paralizzare la più trafficata autostrada americana?

La California Continua a bruciare : ordinate oltre 180 mila evacuazioni : La California continua a bruciare e la situazione nella contesa dei vini di Sonoma peggiora con 180.000 evacuazioni ordinate. A preoccupare le autorita’ sono i forti venti, che rischiano di alimentare ulteriormente le fiamme. Le autorità Californiane hanno emano nuovi ordini di evacuazione, mentre gli incendi che hanno portato ad un vasto black out elettrico non accennano a placarsi. Gli ordini di evacuazione, che si aggiungono a quelli ...

Continuano le proteste per il clima di Extinction Rebellion : oltre 1.000 arresti tra Londra - Amsterdam e Bruxelles : Da lunedì scorso, l’associazione ambientalista Extinction Rebellion è protagonista di manifestazioni di disturbo in moltissimi Paesi per sottolineare l’urgenza di un’azione per invertire il trend climatico.. La polizia olandese ha arrestato ad Amsterdam almeno 130 manifestanti che per la causa del clima hanno bloccato il ponte principale nel centro della città. “Per il momento abbiamo arrestato 130 persone al ...

Unicredit applica i tassi negativi sui Conti oltre i 100mila euro. E io non ci vedo nulla di strano : Se fossi un cliente Unicredit con disponibilità sul conto corrente superiori a 100mila euro, trasferirei tutto o comunque la parte eccedente la cifra summenzionata presso un’altra banca. Perché sono italiano e sono figlio di Guicciardini. Se dovessi invece esaminare da analista la decisione strategica di Mustier, amministratore delegato di Unicredit, di applicare i tassi negativi sui conti dei clienti con saldi di almeno 100mila euro ...

UniCredit - dal 2020 tassi negativi sui Conti oltre 100mila euro : Jean Pierre Mustier lo aveva teorizzato quelche giorno fa nelle vesti di nuovo presidente della Ebf. «Questi tassi negativi saranno trasferiti sempre di più ai clienti che hanno depositi consistenti», ha dichiarato alla tv francese Bfm Business

Calcio - Luigi De Siervo su tv pirata : “Persi oltre un miliardo di euro. Multe tra i 2.500 e i 25.000 euro per chi Continuerà” : La problematica della tv pirata è sempre al centro dell’attenzione in Italia. Gli stratagemmi usati per evitare gli abbonamenti alle pay tv e guardare tutta l’offerta Sky, DAZN ecc., pagando poco o nulla, hanno rappresentato un danno enorme alle casse del “Pallone”, che di questo si nutre. La pratica, particolarmente radicata nei nostri confini, ha portato quindi a dei grossi problemi dal punto di vista economico e le ...

Unieuro lancia le “Offerte batticuore” con sConti oltre il 40% anche su smartphone Android : Unieuro lancia - e solo per poco tempo! - le "Offerte batticuore" con sconti oltre il 40% anche su smartphone Android. Siete curiosi di sapere quali? L'articolo Unieuro lancia le “Offerte batticuore” con sconti oltre il 40% anche su smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Il Pd ha deciso di fare i Conti con le minoranze. Per non frammentarsi oltre : Ridefinire la piattaforma politica del Partito Democratico alla luce della nascita del governo Conte II e della scissione dei renziani. Questa, in estrema sintesi, la proposta uscita dalla direzione nazionale del Partito Democratico. L'occasione per questa "ridefinizione" potrebbe essere la tre giorni che si terrà a Bologna, sotto il 'patrocinio' di Gianni Cuperlo e della fondazione culturale dem che si è impegnato a costruire, e che ...