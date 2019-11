Clima | gli Usa presentano i documenti per l’uscita dall’accordo di Parigi

Clima - dagli Usa notifica formale all'Onu per il ritiro dall'accordo di Parigi : Gli Stati Uniti hanno ufficialmente informato le Nazioni Unite dell’uscita dall’accordo sul Clima di Parigi decisa da Donald Trump nel 2017. Ad annunciarlo è il segretario di Stato americano, Mike Pompeo. Questo passaggio chiave, che non è stato possibile eseguire prima a causa di una clausola nel testo, innesca un conto alla rovescia di un anno prima che Washington possa effettivamente abbandonare l’accordo. ...

Previsioni Meteo Milano : Clima umido e uggioso - con Novembre è arrivato l’Autunno [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Continuano le giornate uggiose sul capoluogo lombardo, all’insegna di nubi medio-basse piuttosto diffuse e persistenti, salvo qualche fase con cieli un po’ più aperti. Gli Stati medio-bassi sono ormai permeati di umidità elevata, per di più si è innescato un solco depressionario innescato da una vasta depressione in prossimità del Regno Unito, destinato ad approfondirsi ulteriormente nel corso delle ...

Ponte di Ognissanti - Assoturismo : il ribaltone Climatico non frena la voglia di vacanza : L’annunciato “ribaltone climatico” non frena la voglia di vacanza dei turisti: le previsioni per la festa di Ognissanti 2019 appaiono, infatti, nel complesso positive rispetto ai risultati dell’anno precedente. Il consueto monitoraggio del CST per Assoturismo Confesercenti ha rilevato la saturazione dell’Offerta Ricettiva Nazionale Disponibile Online per il Ponte, con un tasso di occupazione del 74% delle strutture ricettive ...

Clima sì - lavoro no. Gli adulti plagiano i giovani europei : Pier Luigi Del Viscovo Contrastare il cambiamento Climatico dovrebbe essere la principale priorità dell'Unione Europea, secondo quanto hanno dichiarato i suoi abitanti tra i 15 e i 24 anni, in un'indagine condotta da Eurobarometro, su input della Commissione. Più precisamente, questa è la priorità per i giovani di tutti i Paesi, salvo Romania e Bulgaria, che indicano il miglioramento della formazione, Ungheria e Lettonia, il ...

I rischi della crisi Climatica in Italia : calo del PIL fino al 10% e crescita delle diseguaglianze : Il cambiamento climatico indotto dall’azione umana rappresenta una delle grandi minacce e delle grandi sfide di questo secolo. Pur non essendo fra le aree più povere e vulnerabili, l’Italia è tuttavia, per la sua collocazione mediterranea, uno dei Paesi europei più esposti alla crisi climatica, un vero e proprio “hot spot” del clima. Proseguendo con il trend attuale di emissioni, l’Italia rischia di avere perdite di alcuni punti percentuali di ...

Halloween senza zucche : il Clima anomalo taglia la produzione : Il clima anomalo, con il caldo record, taglia del 10% la produzione di zucche per Halloween, per un raccolto 2019 stimato in 36 milioni di chili. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione del “Zucca day” che si festeggia in tutta Italia nei mercati di Campagna Amica a partire da quello del Circo Massimo a Roma, con lezioni di intaglio delle zucche per prepararsi ad Ognissanti. Dalla padella ...

Studio sugli stress Climatici - effetti negativi e positivi su frutta e verdura : Gli stress climatici riducono le prestazioni e la resa delle colture e questo è un dato scientifico assodato. Tuttavia, la ricerca ha anche dimostrato che stress di lieve entità possono avere effetti positivi sulla qualità dei prodotti, grazie all’attivazione di meccanismi di difesa che inducono l’accumulo di molecole bioattive. Proprio agli effetti negativi e positivi degli stress climatici sulla produzione di frutta, ortaggi e ...

Gli Stati Uniti usciranno dall’accordo di Parigi sul Clima : Il presidente Usa Donald Trump e, alle sue spalle, il vice Mike Pence (foto: Mark Wilson/Getty Images) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto durante una conferenza stampa a Pittsburgh, in Pennsylvania, di voler ritirare il paese dal trattato sul clima di Parigi, come aveva annunciato nel 2017. Trump ha detto che l’accordo è “pessimo” e nei prossimi giorni avvierà formalmente la procedura per uscire. La notizia di un ritiro ...

Giornalismo - torna il Premio Morrione : a Torino le migliori inchieste sui cambiamenti Climatici : Il Premio Roberto Morrione torna a Torino dal 24 al 26 ottobre: in programma nel capoluogo piemontese tre giornate di premiazione delle migliori inchieste sul tema legato ai cambiamenti climatici, che questa volta saranno esaminati attraverso lo speciale filtro del Giornalismo investigativo: ecco il programma di questa ottava edizione della kermesse, di cui Fanpage.it è partner.Continua a leggere

Sul Clima anche il giornalismo deve scegliere da che parte stare : (foto: Jorge Fernández/LightRocket via Getty Images) “Crediamo che la crisi climatica sia il problema più urgente della nostra epoca. Da oggi ci impegniamo a fare la nostra parte”. Nei giorni scorsi la redazione del Guardian, uno dei più importanti quotidiani britannici – e tra i più letti al mondo – ha preso una posizione netta nel dibattito sul riscaldamento globale, illustrando una nuova linea editoriale che, nei toni e negli intenti, sembra ...

Clima - “Nel 2018 - in Sardegna +3°C rispetto alla media degli ultimi 40 - rischio desertificazione” : “La temperatura media sta aumentando, l’anno scorso di 3°C in più rispetto alla media degli ultimi 40 anni, cosi come aumenta la presenza di alcuni gas, in particolare dell’anidride carbonica che cresce in modo inedito: oggi abbiamo un dato mai visto prima“. Sono emersi dati allarmanti, come quelli illustrati da Pier Paolo Roggero, docente ordinario di Agronomia e coltivazioni erbacee all’università di Sassari, al ...

Clima - in migliaia manifestano con Greta in Alberta - Governatore : “Chiedere la fine dell’economia industriale non è soluzione realistica” : migliaia di persone si sono radunate a Edmonton, nella provincia canadese dell’Alberta per protestare contro il cambiamento Climatico insieme a Greta Thunberg. “Manifestiamo perché è in gioco il nostro futuro. Non resteremo spettatori di questa crisi. Vogliamo che i governanti si uniscano dietro alla scienza“, ha detto l’attivista svedese tra gli applausi della folla. Ma se a migliaia hanno gridato il loro sostegno a ...

Coldiretti - raccolto delle castagne italiane in calo del 30% : tra le cause il Clima e gli insetti alieni : È una stagione in negativo per le castagne italiane: il trend di raccolta, con l’arrivo dell’autunno, è in calo del 30% rispetto allo scorso anno a causa dell’andamento climatico avverso e dell’attacco degli insetti alieni. A rilevarlo è Coldiretti con un monitoraggio effettuato che stima una produzione nazionale inferiore ai 25 milioni di chilogrammi. La mappa produttiva delineata dall’organizzazione agricola in ...