Clash Royale | La Grande Festa Goblin inizia oggi

Fonte : gamerbrain

(Di lunedì 4 novembre 2019)la Stagione 5 dicon la, la quale introduce un nuovo Pass Battaglia con ricompense esclusive, scopriamo insieme di cosa si tratta.: Via alla Stagione 5 Come di consueto da 5 mesi a questa parte, è disponibile una nuova Stagione di, la quale introduce in gioco una Skin per la torre e una provocazione esclusiva, da ottenere solo nel mese in corso, e soltanto acquistando il Pass Battaglia al costo di 6€ circa. Chi acquista il Pass Battaglia ottiene: Skin elle torri “capannaiola” Provocazione delcerbottaniere! Naturalmente non vi basterà acquistare il Pass ma dovrete completare le varie soglie, così facendo avrete accesso complessivamente a: 40 mila monete d’oro 6 bauli cangianti 3 bauli rari 4 bauli epici 4 gettoni di scambio 7 cambi disponibili ...

GamingToday4 : CLASH ROYALE : la Sfida Carica Suina - GamingToday4 : CLASH ROYALE : Shoppiamo 220 euro di bauli fortunati - GiocareOra : I migliori mazzi di Clash Royale per ogni arena -