Caso Tony Colombo | Giletti bacchetta ancora la D’Urso | «A che gioco gioca questa

(Di lunedì 4 novembre 2019) Massimo, Non è L'Arena Camorra e showbiz. Massimose n’è occupato ieri sera su La7, approfondendo gli aspetti più controversi del matrimonio tra il cantante neomelodicoe Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, ucciso per una faida. Nell’occasione, il conduttore ha criticato quelle trasmissioni che hanno raccontato le nozze solo come un evento folkloristico, rischiando così di lanciare messaggi pericolosi: implicito, ma piuttosto intuibile, il riferimento a Barbara D’Urso, che proprio la settimana scorsa aveva ospitato i due sposi in prima serata su Canale5. Appoggiandosi ai contenuti del reportage di Fanpage.it intitolato Camorra Entertainment,ha evidenziato una verità ben diversa da quella raccontata sinora dai due coniugi. Secondo l’inchiesta giornalistica,avrebbe conosciuto il boss Marino, che gli ...

