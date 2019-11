Capo stalla? No | grazie I lavori che gli italiani non vogliono fare

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 4 novembre 2019) AAAcercasi. E nonostante il lauto compenso mensile, nessuno risponde all'annuncio e accetta quel posto di lavoro. Insomma, un nuovo caso – dei tanti già esistenti in tutta lo Stivale – in cui il lavoro c’è, ma viene meno la voglia di farlo. Per scelta, diciamo, di "comodo". Come nel caso dei panettieri e dei fornai, costretti – per natura della professione stessa – a lavorare di notte. È qui, è di fronte a questa prospettive che molti, anzi moltissimi, giovanisi tirano indietro, e dicono di no.Negli scorsi mesi vi avevamo parlato della vicenda di un panettiere veneto, che aveva aperto una posizione da 1.400 euro mensili, a tempo indeterminato, ricevendo una caterva di rifiuti per causa, appunto, del lavoro notturno (peraltro retribuito con una maggiorazione del 50%). Lo stesso vale nel settore dell'allevamento, dove nonostante gli imprenditori agricoli-datori di ...

mattino5 : Nessuno vuole fare i capo stalla, neanche per 3.000 euro netti al mese. #Mattino5 - nonsoloprotesta : @mattino5 @EAlessandrucci Son passate quasi 4 ore dall'appello che mattino 5 ha dato(cercasi capo stalla).Mi son ca… - bizcommunityit : Capo stalla, un lavoro da 3mila euro al mese ma non tutti lo vogliono | Un allevatore: 'Non abbiamo richieste' -