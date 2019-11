Purja | il re delle cime che dall’Everest al K2 va veloce come Bolt

Fonte : vanityfair

(Di domenica 3 novembre 2019)REREREREREREREREREREREREREREAll’inizio del 2019 Nirmaldisse che avrebbe conquistato gli Ottomila. Quali, gli chiesero. Tutti.tutti? Tutti i 14 Ottomila della Terra. E in quanto tempo? Mesi, rispose. Mi serviranno dei mesi, di sicuro meno di un anno. Lo guardarono allibiti.si guarda un folle. O un visionario. Missione impossibile, anzi no. Il nepalese ce l’ha fatta. ci ha messo 189 giorni. Meno di sei mesi e mezzo. Ha centrato un’impresa epocale, l’ha fatto a modo suo. Senza trucco e senza inganno. Ammettendo di usare le bombole sopra i 7.500 e di utilizzare gli elicotteri per velocizzare gli spostamenti. Prima tappa il 23 aprile. ...

