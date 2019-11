Juric | «il razzismo mi fa schifo | mi dicono zingaro di merda | ma oggi nessun razzismo

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 3 novembre 2019) Le dichiarazioni dial termine di Verona-Brescia. «Non ho paura di dire chenon è successo nulla, non c’è stato alcun coro razzista. Ci sono stati sì fischi, sfottò nei confronti di Balotelli. Non bisogna fare grandi discorsi. Io sono croato, midi, si dà sempre la colpa allo straniero perché è più semplice.non c’era niente, non c’èo niente. Sì ci sono stati grandi sfottò, fischi nei suoi confronti. Anche a me fannoi cori razzisti, ci sono state grandi provocazioni ma cose razziste non le ho sentite, è una bugia. Io non ho sentito niente, ho sentito grandi fischia. Quando ci sono, lo dico. Fannoanche a mei, lo dirò anche se sono miei tifosi. Sono cose che non si possono sentire nel 2019. Per la sua reazione, dovete chiedere a Balotelli. Hanno cantato anche quando ha segnato, perché è un grande giocatore. Ma ...

