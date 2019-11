Italo Calvino e la luna

Fonte : correttainformazione

(Di domenica 3 novembre 2019) Lo scrittore, che seguì e diede una sua personale interpretazione letteraria allo sbarco sulladel 1969 , ha reso questo poetico satellite protagonista di celebri racconti. ‘La distanza dalla’ , Le Cosmicomiche (1965) ‘La distanza dalla’ è un racconto che troviamo nella raccolta Le Cosmicomiche, che è stata pubblicata nel 1965. Nell’introduzione al libro l’autore spiega il significato del titolo. ‘Cosmico’ significa per lui mettersi in relazione con qualcosa che, pur avendo un carattere scientifico, non vuole smentire il passato (come avviene invece nella fantascienza). Il comico, in questo contesto, serve da ‘schermo protettivo’, poichè per l’autore l’uomo moderno non sarebbe in grado di avvicinarsi al senso del cosmico senza viverlo come un’esperienza troppo intensa, ...

