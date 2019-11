Infortunio André Gomes | shock in casa Everton | le immagini dell’accaduto | giocatori in

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 3 novembre 2019)ANDRE’-Tottenham è terminata in parità. 1-1 il risultato finale con le reti di Alli e Tosun. Ma a fare notizia, purtroppo, è il gravissimooccorso al centrocampista dei Toffies. Al minuto 80 un duro scontro con l’attaccante coreano del Tottenham Son, espulso nell’occasione, che è costato all’ex giocatore del Barcellona la rottura della gamba. Il sudcoreano è intervenuto da dietro in scivolata ma ha colpito la gamba del portoghese, rimasta piantato nel terreno di gioco e giratasi in maniera del tutto innaturale. Son, resosi conto della gravità dell’accaduto, è scoppiato in lacrime così come tutti iin campo. Mani ai capelli esulle tribune. Il gioco è ripreso dopo una decina di minuti l’è riuscito a pareggiare al 97′ con Tosun. Un gol ovviamente dedicato ad ...

