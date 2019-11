Formula 1 – Ritiro Vettel | Seb sincero negli Stati Uniti | “non so cosa sia successo”

Formula 1 – Colpo di scena ad Austin : Vettel costretto al ritiro - i dettagli [VIDEO] : Vettel costretto al ritiro: il tedesco torna deluso ai box dopo pochi giri dal via del Gp degli Stati Uniti Il primo giro di Sebastian Vettel già aveva dato segnali negativi sulla gara di oggi ad Austin. Il tedesco, partito dalla prima fila, è stato presto superato da diversi suoi colleghi, Verstappen, Hamilton, Leclerc e Norris, perdendo subito tante posizioni. E’ arrivato prestissimo, all’ottavo giro, il Colpo di scena: ...

Formula 1 - a tutto Vettel : “Hamilton grande ma non paragonatelo a Schumi. Ritiro? Ecco quando deciderò” : Il tedesco ha parlato del presente e del futuro della Ferrari, soffermandosi anche su cosa deciderà di fare dopo il 2020 Una stagione piena di alti e bassi, caratterizzata da una prima parte di Mondiale complicata seguita poi da una crescita repentina e continua. La Ferrari prova a chiudere al meglio un’annata particolare, proiettandosi già al 2020 con rinnovato ottimismo, per quello che sarà un testa a testa esaltante con la ...

Formula 1 - Hamilton allontana il ritiro : “sto lavorando duramente per un preciso obiettivo” : Il pilota della Mercedes ha parlato delle novità regolamentari che arriveranno nel 2021, soffermandosi sul proprio futuro La Formula 1 si avvia verso un radicale cambiamento regolamentare da effettuare nel 2021, anno in cui le monoposto saranno completamente differenti rispetto a quelle attuali. Photo4/LaPresse Rispetto al passato, questa volta anche i piloti verranno coinvolti per provare a modificare in meglio il regolamento, ascoltando ...

Formula 1 - Verstappen ‘ringrazia’ Vettel : “il suo ritiro ci ha permesso di ottenere un insperato quarto posto” : Il pilota olandese ha parlato dopo il Gran Premio di Russia, esprimendo la propria soddisfazione per il quarto posto ottenuto grazie al ritiro di Vettel Max Verstappen lascia la Russia con il sorriso, il pilota olandese infatti chiude quarto un Gran Premio iniziato in nona posizione per la penalità inflittagli per la sostituzione di alcune parti del motore. Photo4/LaPresse Un risultato insperato per Mad Max, abile a piazzarsi ai piedi del ...

Formula 1 – Clamoroso colpo di scena a Sochi : Vettel costretto al ritiro : Vettel costretto al ritiro al Gp di Russia: il tedesco si ferma a bordo pista dopo un inizio di gara super Partenza super, oggi, di Sebastian Vettel, al Gp di Russia: il tedesco della Ferrari, a Sochi, si è subito preso la testa della corsa, superando prima Hamilton e poi il suo compagno di squadra Charles Leclerc, sfruttandone la scia. Al 28° giro, però, dopo che il giovane monegasco si è ripreso la posizione sul suo compagno di squadra, ...