F 1 | GP Stati Uniti - Vince Bottas Hamilton campione del mondo

Fonte : quattroruote

(Di domenica 3 novembre 2019) Valtteriha vinto il Gran Premio degli, terzultima prova del Mondiale di Formula 1 2019. Con il secondo posto finale, Lewisha conquistato matematicamente il suo sesto titolo iridato, entrando ufficialmente nella leggenda. Sul podio di Austin sale Max Verstappen, con la sua Red Bull RB15.Ferrari, gara da dimenticare. Dopo una partenza non proprio perfetta, Sebastian Vettel si è visto infilare in un solo giro da Verstappen,e Leclerc. Il tedesco lamentava uno strano sottosterzo e qualche giro è stato costretto al ritiro dopo aver rotto la sospensione posteriore destra, in seguito a un salto un po più duro con il salsicciotto posizionato in curva 8. Al primo giro non ho avuto grip, è stato difficile far funzionare la macchina. Ho faticato tantissimo, poi è saltata la sospensione, credo un cedimento strutturale, ha commentato il ferrarista. Anche per ...

Eurosport_IT : CAMPIONE DEL MONDO x 6! ???????????? Tutti in piedi per Lewis Hamilton, campione in Formula 1 per la sesta volta in carr… - SkySportF1 : ?? Vettel reagisce al 2° tempo in qualifica ?? e individua i fattori chiave per la gara ? - TV8it : Siete pronti per una sfida a stelle e strisce? ???? Il Gran Premio degli Stati Uniti vi aspetta alle 18:20 live su TV… -