Big match in Serie B | Benevento-Empoli live su DAZN

Roma-Napoli 0-0 diretta live - Big match d’alta quota : Roma-Napoli diretta live – Inizia con il botto la 10^ giornata del campionato di Serie A, nel primo match grande partita tra Roma e Napoli che preannuncia grande spettacolo. La squadra giallorossa sta attraversando un ottimo momento e punta le zone altissime della classifica, la squadra di Fonseca ha vinto agevolmente nell’ultimo match contro l’Udinese con il risultato di 0-4. Momento altalenante per il Napoli che però ha ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : Fiorentina-Milan il Big match - la Juventus sfida l’Hellas Verona nel 5° turno : Domani e domenica 3 novembre il quinto turno del campionato di Calcio femminile di Serie A andrà in scena. Dopo la pausa e il match di Supercoppa Italiana tra Juventus e Fiorentina (premiante le bianconere 2-0), il torneo nazionale chiede spazio. Si riparte con Juve e Milan in vetta a punteggio pieno. Le bianconere, vincitrici del match citato al “Manuzzi” di Cesena, vorranno centrare i tre punti a Vinovo contro l’Hellas ...

Live Napoli-Atalanta - 10.a giornata di Serie A : Big match al 'San Paolo' : Napoli-Atalanta. Tra circa 2 ore allo stadio 'San Paolo' di Napoli scenderanno in campo il Napoli di Carlo Ancelotti e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, nell'anticipo delle ore 19 della 10.a giornata del campionato di Serie A, alle ore 21 si giocheranno altri 6 match e spiccano in modo particolare Lazio-Torino e Udinese-Roma con la Juventus impegnata in casa contro il Genoa, domani chiude Milan-Spal. Il Napoli è in un momento complicato della ...

RISULTATI SERIE D - CLASSIFICHE/ Big match per il Cartigliano - live score gironi : RISULTATI SERIE D: live score delle partite, in programma oggi 30 ottobre 2019, e CLASSIFICHE aggiornate dei gironi A, B, C.

Calcio - decima giornata Serie A 2019-2020 : turno infrasettimanale col Big match Napoli-Atalanta - impegni agevoli per Juventus e Inter : Il Campionato di Serie A 2019-2020 non si ferma e si appresta ad affrontare il turno infrasettimanale valevole per la decima giornata del girone d’andata. Il programma si apre domani, martedì 29 ottobre, con i primi due anticipi Parma-Verona (ore 19) e Brescia-Inter (ore 21). Allo stadio Tardini i padroni di casa ducali provano a dare continuità ai recenti risultati positivi andando a caccia della quarta vittoria consecutiva davanti al ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : Cortina si aggiudica il Big match in casa di Ritten - successi per Valpusteria - Asiago - Fassa e Gherdeina - cade Vipiteno : L’Alps League, torneo europeo di Hockey su ghiaccio è giunta alla undicesima giornata della stagione 2019-2020: si sono disputate questa sera la bellezza di nove partite, con impegnate sette squadre italiane. Valpusteria trionfa in casa dello Zeller Eisbaren per 3-1 e mantiene la vetta della classifica, insidiata da Cortina che si aggiudica il derby italiano d’alta quota sul campo del Ritten con il medesimo risultato. successi ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Efes vince il Big match con il Real - ancora bene anche Barcellona e Khimki : La prima di due serate di Eurolega ha visto disputarsi cinque partite valide per la quarta giornata della massima serie europea. L’Anadolu Efes Istanbul si è presa il big match contro il Real Madrid, mentre negli altri scontri i successi sono andati a Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv, Khimki Mosca e Barcellona che almeno per 24 ore sarà solitaria in testa alla classifica. Andiamo a scoprire nel dettaglio i risultati della ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Efes vince il Big match con il Real - ancora bene anche Barcellona e Khimki : La prima di due serate di Eurolega ha visto disputarsi cinque partite valide per la quarta giornata della massima serie europea. L’Anadolu Efes Istanbul si è presa il big match contro il Real Madrid, mentre negli altri scontri i successi sono andati a Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv, Khimki Mosca e Barcellona che almeno per 24 ore sarà solitaria in testa alla classifica. Andiamo a scoprire nel dettaglio i risultati della serata. Zenit San ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : Ragusa domina a Schio nel Big match e vendica la sconfitta in Supercoppa : Senza storia il big match di Serie A1 di Basket femminile tra i padroni di casa della Familia Wuber Schio e la Passalacqua Ragusa. Le siciliane, vogliose di rivincita dopo aver perso contro le venete sia la recente Supercoppa che le ultime due finali scudetto, hanno dominato il match, imponendosi con il risultato di 70-52. Schio è partita bene, spinta da Andrè, ed ha concluso il primo quarto avanti 16-13. Da quel momento in poi, però, è stato ...

RISULTATI SERIE B - CLASSIFICA/ Diretta gol : il Big match a Benevento - live score : RISULTATI SERIE B e CLASSIFICA aggiornata: la Diretta gol live score delle partite in programma oggi 19 ottobre 2019, valide per 8giornata di campionato.

Basket femminile - 3a giornata Serie A1 2019-2020 : Big match Schio-Ragusa - Venezia ospita Empoli : La terza giornata della Serie A1 di Basket femminile si apre domani con due anticipi. A dare il via alle ore 15.00 al turno di campionato saranno la Virtus Bologna e la Pallacanestro Vigarano. Le Vnere cercano ancora il primo successo in stagione e si sono rinforzate con l’acquisto di Milica Micovic, pur perdendo Simona Cordisco (lesione al bicipite femorale). Alle 21.00 sarà invece Costa Masnaga ad andare a caccia della prima vittoria, ...

Basket femminile - 3a giornata Serie A1 2019-2020 : Big match Schio-Ragusa - Venezia ospita Empoli : La terza giornata della Serie A1 di Basket femminile si apre domani con due anticipi. A dare il via alle ore 15.00 al turno di campionato saranno la Virtus Bologna e la Pallacanestro Vigarano. Le Vnere cercano ancora il primo successo in stagione e si sono rinforzate con l’acquisto di Milica Micovic. Alle 21.00 sarà invece Costa Masnaga ad andare a caccia della prima vittoria, anche se non sarà facile contro una Gesam Gas&Luce Lucca ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : Inter-Juventus Big match del 4° turno - insidie per Roma e Fiorentina : Il campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020 è giunto al quarto atto. Un turno nel quale le emozioni non mancheranno e in cui i match potrebbero dare un volto diverso alla classifica generale. Domani la Roma di Betty Bavagnoli, in grande evidenza nelle ultime apparizioni, andrà sul campo dell’Hellas Verona e sarà una prova di maturità importante. Fari puntati su Manuela Giugliano, regista giallo-rossa dalla squisita tecnica ...

Risultati qualificazioni Europei 2020/ Diretta gol live : Big match a Ginevra! : Risultati qualificazioni Europei 2020: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi 15 ottobre 2019 e valide per i gironi D, F G, e J.