Possiamo difenderci davvero dai disastri naturali?

Torino-Lecce - Liverani : “Siamo sempre rimasti in partita. Possiamo difenderci solo attaccando” : “Dopo le due sconfitte iniziali in quindici giorni di sosta abbiamo trovato brillantezza: siamo una squadra di qualità e Possiamo difenderci solo attaccando. I ragazzi sono stati bravi oggi, il loro pareggio è arrivato in maniera inaspettata. Bisogna migliorare su certe cose, il rigore subito poteva tagliarci le gambe e invece la squadra è rimasta in partita“. Sono queste le parole di Fabio Liverani al termine di Torino-Lecce ...