Perugia | maxi operazione antidroga | 150 arresti

Fonte : tg24.sky

(Di sabato 2 novembre 2019) Quintali di stupefacente sequestrato per un valore di decine di milioni di euro. È il bilancio di unadei Carabinieri di, cui hanno preso parte organismi di polizia nazionali e internazionali, con il raccordo tra la Direzione distrettuale antimafia perugina ed Eurojust. In totale sono stati eseguiti 150. Traffico internazionale Gli inquirenti parlano di "un'inedita e insospettabile organizzazione" di narcotrafficanti internazionali. La banda era sotto osservazione da diverso tempo ed è stata smantellata progressivamente in questi ultimi giorni. Il caso è seguito dal procuratore reggente di, Giuseppe Petrazzini. Viene ancora mantenuto per ora il riserbo sui dettagli, che saranno svelati in una conferenza stampa.

repubblica : Perugia, maxi operazione antidroga dei carabinieri: oltre 150 arresti [aggiornamento delle 06:40] - CdT_Online : Una maxi-operazione guidata dai Carabinieri di Perugia ha portato allo smantellamento di «un’inedita e insospettabi… - NuovoSud : Maxi operazione antidroga a Perugia, i carabinieri arrestano oltre 150 persone -