LIVE Shapovalov-Nadal | Semifinale Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA | chi raggiungerà Djokovic

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:59 Secondadi giornata in cui si sfidano il n°2 al mondo Rafael, che dalla prossima settimana tornerà al primo posto del ranking mondiale, e Denis, giustiziere di Gael Monfils per la gioia del nostro Matteo Berretini che parteciperà così alle ATP Finals di Londra. 15:56 Salve a tutti e benvenuti allatestuale della secondadell’ultimo ATP Masters 1000 stagionale ditra Denise Rafael. 15.50 Novakha vinto per 7-6 6-4 ed è in finale: la sfida tradunque scatterà, come da programma alle ore 16.30. 15.20 Nella primaNovakha appena vinto il primo set per 7-6 (5) su Grigor Dimitrov. Se la contesa dovesse risolversi in due set appare possibile che il match tra...

zazoomnews : LIVE Shapovalov-Nadal Semifinale Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Shapovalov-Nadal… - zazoomnews : LIVE Shapovalov-Nadal, Semifinale Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - zazoomnews : LIVE Monfils-Shapovalov 2-6 2-5 Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA: il canadese al cambio campo servirà per i… -