Libri | arriva in libreria ‘Qualcosa di superiore’ di Danila Santagata

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 2 novembre 2019) Roma, 2 nov. (Adnkronos) – ‘Qualcosa di superiore’. Esce mercoledì 6 novembre il nuovo libro della giornalistaS.. Nello stesso giorno, ‘Qualcosa di superiore’ sarà presentato da Alberto Matano, volto di Rai 1, all’hotel Nazionale, in piazza Montecitorio, alle 19.30. Presente, tra i relatori, Maria Edera Spadoni, vicepresidente della Camera dei DeputatiSpadoni sostiene di essere rimasta incantata dal primo dei racconti, nei quali si respira il dolore di donne vittime di violenza, fisica e psichica, non meno che di minori abusati. Trentasei racconti brutali ed ipnotici. Uno spaccato di realtà sulla vita contemporanea, con vari contorni, amari e dolci. A vincere, in queste storie spesso piene di dolore è la ‘forza superiore’, che alla fine si scopre essere l’infinita capacità dell’uomo di combattere, ...

Mariann73083265 : RT @gustinicchi: ARRIVA ARRIVA NANTRO BAFFETTO! 'Quando parlo dei libri più letti tu diventi isterico, ti crescono i baffetti Bruceresti… - IMoresi : RT @gustinicchi: ARRIVA ARRIVA NANTRO BAFFETTO! 'Quando parlo dei libri più letti tu diventi isterico, ti crescono i baffetti Bruceresti… - turgido : RT @gustinicchi: ARRIVA ARRIVA NANTRO BAFFETTO! 'Quando parlo dei libri più letti tu diventi isterico, ti crescono i baffetti Bruceresti… -