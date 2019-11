Lewis Hamilton F1 | GP Usa 2019 | “Non ero veloce come volevo Bagarre con Verstappen e

Formula 1 – Lewis Hamilton distrugge il circuito di Austin : “hai il fondoschiena praticamente attaccato al suolo” : Lewis Hamilton sincero sulla situazione del tracciato del circuito di Austin: le parole del britannico della Mercedes dopo le FP2 del Gp degli Stati Uniti Lewis Hamilton ha chiuso le seconde libere del Gp degli Stati Uniti davanti a tutti, col miglior tempo, lasciandosi alle spalle Leclerc e Verstappen. Sul circuito di COTA, ad Austin, il britannico potrà festeggiare per la vittoria del titolo 2019, ma ancora c’è un po’ di ...

VIDEO Lewis Hamilton - partenza con la mano sinistra alzata : qual è il segreto del britannico? : Lewis Hamilton alza sempre la mano sinistra al momento della partenza, il britannico segue questa procedura dal GP di Monza e il motivo di questa operazione è ancora ignoto. Nessuno riesce a capire perché il Campione del Mondo esegua questa particolare procedura al volante della Mercedes ma i risultati gli danno indubbiamente ragione. Di seguito il VIDEO di una partenza di Lewis Hamilton nel corso delle prove libere 2 del GP degli USA, penultima ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP USA 2019 : “Avevo il mal di testa dopo le libere - un circuito pieno di dossi” : Lewis Hamilton ha brillato nelle prove libere del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Austin. Il pilota della Mercedes ha stampato il miglior tempo nella FP2 e ha fatto capire di avere una marcia in più ma non sono mancate le criticità anche per il britannico che ne ha parlato al termine del turno: “dopo la prima sessione non mi sentivo bene. Questo è un tracciato pieno di dossi, non sono di cattivo in ...

Formula 1 – Le buche e Hamilton non preoccupano Verstappen in Texas : “il distacco di Lewis non è reale” : Max Verstappen soddisfatto dopo la prima giornata di prove libere del Gp degli Stati Uniti: le parole dell’olandese della Red Bull E’ Lewis Hamilton il pilota più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp degli Stati Uniti: il britannico della Mercedes ha segnato il miglior tempo, lasciandosi alle spalle Leclerc e Verstappen. Prima giornata in pista positiva per l’olandese della Red Bull: “se le buche sul ...

F1 - Risultato FP2 GP Usa 2019 : Lewis Hamilton vola anche sul giro secco davanti a Leclerc e Verstappen - 4° Vettel : Dopo una prima sessione senza squilli Lewis Hamilton batte un colpo e si aggiudica con grande autorità la seconda sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019, terzultima tappa del Mondiale di Formula 1. Il fuoriclasse britannico della Mercedes, ormai prossimo a laurearsi campione del mondo per la sesta volta in carriera, ha impressionato positivamente sul ritmo ed ha dettato il passo nella simulazione di ...

Valentino Rossi e Lewis Hamilton - lo scambio si farà : è ufficiale! Il Dottore sulla Mercedes - il britannico sulla Yamaha : definite data e luogo : Lo scambio più atteso del Nuovo Millennio per quanto riguarda l’universo dei motori si farà. Ora è davvero ufficiale: lunedì 9 dicembre 2019, al circuito Ricardo Tormo di Valencia (Spagna), Valentino Rossi e Lewis Hamilton si scambieranno i propri mezzi in un evento di esibizione davvero molto atteso. Il Dottore si metterà al volante della Mercedes da Formula Uno mentre il britannico monterà in sella alla Yamaha da MotoGP. Mancano ancora ...

Valentino Rossi in Formula 1 - Lewis Hamilton in MotoGp : fissata la data dell’atteso ‘scambio’! : Valentino Rossi e Lewis Hamilton pronti a scambiarsi di posto e di sport: il pRossimo 9 dicembre il ‘Dottore’ salirà sulla Mercedes e il pilota britannico sulla Yamaha Da diversi anni Valentino Rossi e Lewis Hamilton hanno ipotizzato un possibile ‘scambio di posto’. Il ‘Dottore’ non ha mai nascosto la sua passione per le monoposto di Formula 1, avendo già provato la Ferrari in passato ed essendosi dedicato più volte al Rally. Il pilota ...

F1 - Lewis Hamilton : “Mi ritiro? No - amo quello che faccio. Sto bene in Mercedes - non la lascio. Le nuove regole sono uno stimolo” : Lewis Hamilton è a un passo dal sesto titolo iridato della sua carriera, il britannico può confermarsi Campione del Mondo di Formula Uno conquistando quattro punti nel GP degli USA che si disputerà nel weekend oppure nel caso in cui il suo compagno di squadra Valtteri Bottas non dovesse vincere. L’alfiere della Mercedes si porterebbe a una sola lunghezza dallo storico record di Michael Schumacher e ha nel mirino il primato del Kaiser, alla ...

F1 - GP USA 2019 : la Ferrari punta al successo di tappa - Lewis Hamilton vede il sesto titolo : Senza neanche avere il tempo di respirare il Circus della F1 torna in scena e, dopo Città del Messico, è la volta di Austin (Stati Uniti), per il 19° round del Mondiale. Sul tracciato texano tanto potrà accadere di significativo. In primis, il britannico della Mercedes Lewis Hamilton vede il titolo iridato. Dopo la vittoria in terra messicana, Lewis ha portato il proprio vantaggio nei confronti del compagno di squadra Valtteri Bottas a 74 punti, ...

F1 - Lewis Hamilton : “La Mercedes non sbaglia mai dal muretto - i nostri avversari commettono errori”. Frecciatina alla Ferrari? : Lewis Hamilton ha vinto il GP del Messico 2019 grazie a una strategia perfetta della Mercedes, il britannico è riuscito a superare le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc con una sosta anticipata ai box. Il 34enne è ora a un passo dalla conquista del sesto Mondiale di Formula Uno, ha bisogno di conquistare quattro punti nel GP degli USA che andrà in scena nel weekend per chiudere la pratica con due gare di anticipo oppure deve sperare ...

F1 - Mondiale 2019 : Lewis Hamilton è pronto a festeggiare il sesto titolo - Ferrari costretta al ruolo di spettatrice : Poteva succedere ieri a Città del Messico, succederà domenica prossima ad Austin. Il COTA – Circuit of The Americas, ancora una volta, vedrà Lewis Hamilton estrarre lo champagne dal ghiaccio per festeggiare il suo sesto titolo iridato in carriera. Sei. Un numero davvero impressionante. Il campione inglese si porterà ad una sola lunghezza dal record di Michael Schumacher, con il portacolori della Mercedes pronto a entrare a sua volta nella ...