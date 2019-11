La fidanzata di Berlusconi | “Odio il sovranismo L’asse si sposta sempre più a destra e

Fonte : fanpage

(Di sabato 2 novembre 2019) "Per Salvini non ho particolare simpatia, com’è noto. Sono cresciuta con l’esempio di Silvio, un uomo che non ha mai fatto leva sulla paura, bensì sulla speranza, un uomo che non ha avuto bisogno di individuare un nemico e che soprattutto non se l’è mai presa con i più deboli": con queste parole, Francesca Pascale,del Cavaliere, commenta il panorama nella coalizione di centro

Salvato71619245 : RT @touareg250: SSHHHHHHHH,silenzio . Parla la giovane fidanzata (innamorata) del diversamente giovane e figo B.(Francesca Pascale nata il… - Etruria72 : Pascale, fidanzata di Berlusconi, al Fatto: ‘Mi fa paura che asse si sia spostato a destra. Aborro estremismi. Salv… -