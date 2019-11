Kate Middleton e lo scherzo imbarazzante di Harry

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 2 novembre 2019) Carlo Lanna Secondo alcuni gossip trapelati in rete,avrebbe pizzicato il lato b die lonon sarebbe andato giù al Principe William Fra i rampolli di casa Windsor gli screzi sono all’ordine del giorno. Uno in particolare lo ricordae, come hanno riportato diversi tabloid inglesi, tra cui il Daily Express, la duchessa di Cambridge non avrebbe dimenticato lodi poco gusto che avrebbe subito da parte di. I fatti risalgono a molti anni fa, quandoancora non era sposato con Meghan ma quandoera già sposata a William. Avvistati al Tropping The Color, la cerimonia per festeggiare il compleanno della Regina e che vede tutta la royal family riunita al balcone di Buckingham Palace,avrebbe scherzato con la cognata ma, il gesto del principe, non sarebbe andato giù alla duchessa. Secondo quanto è stato rivelato ...

