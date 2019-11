Insigne | Ho chiesto spiegazioni a Rocchi su Lozano e mi ha detto “Hai fatto più errori tu

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 2 novembre 2019) Il capitano del Napoli Lorenzoquesta volta ha deciso di andarci giù duro, perché non è giusto sopportare certi comportamenti, ne ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium: “Mi preoccupa il VAR. Perché mercoledì lo stesso rigore che stasera ha fischiato a Callejon, non lo ha fischiato per noi. E non dico quello di Llorente o il calcio in testa di Pasalic. Se oò var è uguale deve funzionare per tutti, non solo per gli altri e per il Napoli no. Al di la questo dobbiamo stare tranquilli perché sennò andiamo fuori di testa e non possiamo giocare” Sul contatto di? Dovete chiedere a. A fine gara ho provato a chiedergliperché il Var avevache era fallo e lui a voce alta mi ha puntato il dito contro e mi ha“oggi haipiùtu in campo che io”. Non l’ho giudicato, volevo solo qualche spiegazione. Mi ...

