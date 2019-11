De Ligt a Dazn | “La palla mi è finita sul braccio vicino al corpo | non è rigore”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 3 novembre 2019) Ancora un tocco di mani in area, ancora lui, De. La fotocopia o quasi dell’episodio di Lecce. Ma questa non viene fischiato il rigore contro la Juventus. Il difensore della Juve spiega, ai microfoni di: “No, non ho avuto paura che fischiassero il rigore, se io sono con le braccia strettealnon è rigore, così dicono le regole. Laè venuta da me, mi ha colpito. Ma io avevo le braccia lungo il, non potevo fare altro”. Il commento da bordo campo e della studio è unanime: “Non si può fischiare un rigore per falli di mano così”, dice Guidolin. Diletta Leotta chiosa: “Ovviamente non è rigore”. L'articolo De: “Lami èsulal, non è rigore” ilNapolista.

