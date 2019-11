Abusi su compagna e figlia, arrestato

Un 44enne è statoper violenza e maltrattamenti in famiglia, a Milano. A denunciarlo la14enne della. La ragazza,anche lei vittima dida parte del 44enne,ha raccontato di anni di violenze in famiglia, di percosse alla madre,di maltrattamenti nei confronti dei fratelli più piccoli. Le violenze andavano avanti da 4 anni. Nel 2018, l'uomo era stato assolto dal reato di maltrattamenti e lesioni:le accuse erano state ritenute inattendibili per reticenza della donna.(Di sabato 2 novembre 2019)