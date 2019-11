Terremoto Crotone M 2 6 Ingv ultime scosse | sisma nel mar Ionio settentrionale

Terremoto in Calabria - scossa di magnitudo 3.9 al largo di Capo Colonna : paura a Crotone : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.9 ha svegliato oggi la costa ionica della Calabria: il sisma è stato registrato nel Mar Ionio Settentrionale al largo di Capo Colonna, in provincia di Crotone alle ore 07:58. Al momento non si registrano danni a cose o persone, ma solo paura da parte della popolazione.Continua a leggere

Terremoto oggi Crotone M 2.7/ Ingv ultime scosse - sisma anche a Catania : Terremoto oggi Crotone M 2.7, Ingv ultime scosse: un sisma si è verificato anche a Catania, nel parco dell'Etna. Tutti i dettagli

Terremoto in Calabria - epicentro al largo di Crotone : magnitudo 3.7 : Scossa avvertita alle 13:54 nella provincia di Crotone. Numerose le segnalazioni dai residenti. Si è trattato di un sisma magnitudo ML 3.7 rilevato sulla Costa Ionica Crotonese ad una profondità di 9 km.Continua a leggere

