Tennis | Matteo Berrettini si qualifica alle Atp Finals di Londra Eliminato il francese

Matteo Berrettini si qualifica alle Finals di Londra - è nella storia del Tennis italiano : Matteo Berrettini scrive un'altra importante pagina del tennis e dello sport italiano. Il giocatore capitolino classe 1996 attuale numero 9 delle classifiche Atp si è ufficialmente qualificato per le Atp Finals di Londra, ovvero il Masters che chiude la stagione. Berrettini protagonista di un'annata eccezionale ha giovato della sconfitta di Gael Monfils a Parigi Bercy per mano di Shapovalov.

Tennis - ATP Finals 2019 : calendario - date - programma - orari - tv e streaming. Come vederle? C’è Matteo Berrettini : Le ATP Finals 2019 si disputeranno alla O2 Arena di Londra (Gran Bretagna) dal 10 al 17 novembre. Si tratta del torneo di Tennis a cui partecipano gli otto migliori Tennisti della stagione, pronti a darsi battaglia sul cemento indoor della capitale britannica per la conquista del prestigioso trofeo: in poche parole è il caro vecchio Masters di fine anno che ha semplicemente cambiato nome ma non la sostanza e la sua importanza, anche sotto il ...

Tennis - ATP Finals 2019 : tutti i qualificati al torneo di fine anno. C’è Matteo Berrettini a Londra! : Si è delineato ufficialmente il quadro dei qualificati alle ATP Finals 2019, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto Tennisti dell’anno. L’appuntamento andrà in scena a Londra (Gran Bretagna) dal 10 al 17 novembre, si comporranno due gironi da quattro atleti ciascuno che si affronteranno tra loro una sola volta e i primi due classificati accederanno alle semifinali incrociate. Ci sarà anche Matteo Berrettini che si è ...

Matteo Berrettini si qualifica per le Atp Finals! Shapovalov batte Monfils e regala una pagina epica al Tennis azzurro : Dopo Adriano Panatta nel 1975 e Corrado Barazzutti nel 1978, Matteo Berrettini è il terzo italiano nella storia a qualificarsi per le ATP Finals: decisiva, in tal senso, la netta vittoria del canadese Denis Shapovalov sul transalpino Gael Monfils nei quarti di finale del torneo Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il nordamericano ha spazzato via, con un duplice 6-2 in un’ora di gioco il padrone di casa, regalando il pass per l’ultimo atto ...

Tennis - Monfils può davvero spezzare il sogno di Matteo Berrettini? La corsa del romano verso le ATP Finals : si qualifica se… : Matteo Berrettini deve solo incrociare le dita e sperare nei risultati altrui per qualificarsi alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto Tennisti dell’anno solare. L’azzurro è stato eliminato da Jo-Wilfried Tsonga al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy, il francese si è letteralmente scatenato nella serata di ieri e il romano non è riuscito a esprimere il suo gioco migliore: un ko pesantissimo ...

Tennis : Matteo Berrettini fallisce l’esame a Parigi-Bercy - ma la stagione resta fantastica : Inutile negarlo, c’è delusione dopo l’uscita di scena anzitempo di Matteo Berretini dal Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). L’azzurro, neo n.9 del mondo e sicuro di chiudere la stagione nella prestigiosissima top-10 del ranking ATP, non è riuscito a superare l’esame rappresentato dal match contro il padrone di casa Jo-Wilfried Tsonga (n.35 del mondo, ma ex n.5 ATP). Una prova negativa quella del romano, che ha sentito ...

Tennis - Matteo Berrettini : “Deluso del match - ma non devo dimenticare cosa ho fatto in questa stagione” : Matteo Berrettini è il volto della delusione e dell’amarezza al termine del confronto di secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. L’azzurro è stato eliminato dal francese Jo-Wilfried Tsonga (attuale n.35 del mondo), non trovando mai il ritmo giusto e avendo meno intensità di quello che ci si sarebbe aspettati. Ora, la sua qualificazione alle ATP Finals di Londra non dipenderà più da lui e potrebbe essere un altro transalpino a ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Matteo Berrettini esce subito di scena - Tsonga vola agli ottavi di finale e si attende per le Finals : Matteo Berrettini esce di scena nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). L’azzurro, visibilmente provato fisicamente e mentalmente, si è dovuto arrendere al francese Jo-Wilfried Tsonga (n.35 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 26 minuti di partita. Un match nel quale il romano non ha mai trovato il ritmo giusto, soffrendo lo schema servizio-dritto del suo rivale, in grande spolvero nella serata ...

Tennis : Matteo Berrettini sicuro top-10 al termine della stagione. Terzo italiano dopo Panatta e Barazzutti : Cresce la tensione per la sfida di questa sera, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Tennis a Parigi-Bercy (Francia), tra l’azzurro Matteo Berrettini e il francese Jo-Wilfried Tsonga (n.35 del ranking). L’azzurro dovrà vincere per guadagnare l’accesso agli ottavi di finale, dove lo attende il tedesco Jan-Lennard Struff, e soprattutto per mettere fieno in cascina nella rincorsa alle Finals di Londra. Il romano, attualmente ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Bautista Agut eliminato da De Minaur - festeggia Matteo Berrettini verso le ATP Finals. La situazione : Monfils ultima minaccia? : Il mercoledì di Parigi-Bercy, sede dell’ultimo Masters 1000 della stagione, rischia di diventare quasi decisivo nella corsa verso le ATP Finals di Londra 2019. Dopo le sconfitte dell’americano John Isner e del belga David Goffin (entrambi aritmeticamente fuori dai giochi), anche l’avversario più temibile in classifica del nostro Matteo Berrettini è stato eliminato all’esordio dovendo così abbandonare le residue speranze ...

Tennis - Matteo Berrettini e la corsa alle ATP Finals : si decide tutto a Parigi. Il tabellone dell’azzurro e dei suoi avversari : Matteo Berrettini ha incominciato la settimana più importante della sua giovane carriera, il 23enne è pronto per disputare il Masters 1000 di Parigi Bercy e insegue la qualificazione alle ATP Finals. Il romano occupa l’ottavo posto nella Race cioè la classifica che prende in considerazione i risultati ottenuti durante l’anno solare, al torneo di fine stagione partecipano esclusivamente i migliori otto Tennisti e l’azzurro sta ...

Tennis - Matteo Berrettini numero 9 al mondo. Sinner entra nella top 100 : Matteo Berrettini fa il suo ingresso nella top ten del Tennis mondiale. Il classe 1996 romano è il nuovo numero 9 della classifica Atp. Un risultato eccezionale per l'azzurro, considerando che prima di lui solo Panatta, Barazzutti e Fognini erano riusciti in questa impresa. Un dato che conferma la crescita esponenziale di Berrettini che ora si trova ad un passo dalle Finals di Londra.