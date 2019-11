Taekwondo | Europei 2019 | Vito Dell’Aquila in finale per l’oro! Show da fenomeno | spazzato

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) Da Bari giungono ancora ottime notizie per l’Italia neglidigrazie aDell’Aquila, capace di centrare la finalissima per l’oro nella categoria -58 kg, dove incontrerà l’irlandese Jack Woolley, rivale diretto per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ormai quasi certa per l’azzurro, visti i tanti punti incamerati.Dell’Aquila dopo le vittorie agli ottavi contro il britannico Mason Yarrow per 24-20 ed ai quarti contro il lusitano Rui Braganca per 2-0, ha dominato il penultimo atto contro l’azero Gashim Magomedov, letteralmentevia già al termine del primo round, chiuso sul 16-3. L’italiano però non ha abbassato i giri, andando sul 26-9 a due terzi di gara, per poi condurre definitivamente in porto la contesa sul 40-18. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere ...

