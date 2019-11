Squash | Mondiali femminili Il Cairo 2019 | Nour El Sherbini sorprende Raneem El Welily

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) A Il, in Egitto oggi è andata in scena la finalissima deidi, che vedeva, per la gioia del pubblico di casa, un derby egiziano. A dire la verità le atlete del Paese africano hanno monopolizzato il tabellone già in semifinale, ma la sfida nell’ultimo atto ha premiato la testa di serie numero 2,El, la quale ha battuto, in maniera anche abbastanza netta la numero 1 del tabellone e grande favorita della vigilia, la connazionaleEl, con lo score di 3-1, cedendo di misura il secondo parziale, ma vincendo nettamente gli altri tre.– FinalissimaEl(Egitto, 2) b.El(Egitto, 1) 3-1 (11-4, 9-11, 11-5, 11-6) roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

zazoomnews : Squash Mondiali femminili 2019: finale tutta egiziana tra le prime due teste di serie - #Squash #Mondiali… - zazoomblog : Squash Mondiali femminili 2019: finale tutta egiziana tra le prime due teste di serie - #Squash #Mondiali… -