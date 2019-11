Scoperto il più piccolo buco nero mai osservato anche se è grande tre volte il Sole

Samuel Little - quando l’America ha Scoperto il più prolifico serial killer ancora in vita : Un anno fa, Samuel Little, un ergastolano in carcere per aver strangolato 3 donne, ha cominciato a confessare delitti sparsi in 19 stati d'America. Dotato di una eccezionale memoria fotografica, è stato in grado di disegnare i volti di tutte le vittime. Ne conta 93. Tutte le confessioni sono state verificate dall'FBI. Così l'America ha scoperto il suo più prolifico serial killer.Continua a leggere