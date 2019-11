L' annuncio choc di Paolo Vallesi | Ho avuto un cancro

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 1 novembre 2019) La rivelazione è arrivata a bruciapelo., cantautore che nel '92 a Sanremo è arrivato terzo con La forza della vita, ha confessato a Caterina Balivo in Vieni da me su Raidue di averun tumore. Una notizia inattesa, visto che l’artista ha 55 anni e nell’ambiente non si è mai sentito parlare di questa sua disgrazia. Lo ha fatto nel corso di una delle interviste “speciali” che Caterina Balivo fa ai suoi ospiti. "Ora posso raccontarlo perché è finita e non è più un problema per i miei familiari e per chi mi sta vicino. È una cosa successa di recente, risale al periodo della mia partecipazione al programma 'Ora o mai più', e ho preferito il silenzio perché non volevo che in qualche modo una cosa del genere avesse a che fare con la mia carriera artistica", ha spiegato con lucidità e senza commuoversi.Dopo aver raggiunto un successo davvero gigantesco con La forza della ...

infoitinterno : L'annuncio choc di Micciché: “Lancio un partito per il Sud” - francesco201423 : RT @POPOLOdiTWlTTER: «Non si affitta agli stranieri», spunta l'annuncio choc a Pescara .... voi siete choccati? ?? - SergioDaRe60 : RT @POPOLOdiTWlTTER: «Non si affitta agli stranieri», spunta l'annuncio choc a Pescara .... voi siete choccati? ?? -