La strage di Halloween | almeno 4 morti e diversi feriti Degli uomini hanno fatto fuoco

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 1 novembre 2019)4 persone sono rimaste uccise e numerose ferite in una sparatoria avvenuta in California durante una festa digiovedì notte. La polizia di Orinda, cittadina a nordest di San Francisco, ha confermato che l’indagine riguarda una “sparatoria multipla”. La sparatoria, secondo i media locali, è avvenuta in una casa affittata su Airbnb appositamente per il party. L’allarme è stato lanciato tra le 23 e la mezzanotte (ora locale). Le emittenti tv localimostrato le immagini di ambulanze che trasportavano via i, mentre altre persone ferite si allontanavano a piedi dalla casa teatro della sparatoria. Secondo il Daily Mail, l’evento era stato promosso su Instagram come “AirBNB mansion party”.di sangue, negli Stati Uniti: oltre al ferimento di una bambina, colpita a Chicago da una pallottola vagante mentre faceva ‘dolcetto o scherzetto’, in California si ...

