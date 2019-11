Donna trovata morta con un pitone intorno al collo | nella sua casa c’erano 140 serpenti

Donna trovata morta con un pitone intorno al collo : nella proprietà c’erano altri 140 serpenti : Una Donna è stata trovata morta con un pitone intorno al collo. La terribile vicenda si è verificata in una cittadina dell’Indiana. La vittima si chiamava Laura Hurst, 36 anni: è stata trovata con un esemplare da quasi due metri e mezzo attorcigliato intorno al suo collo. Secondo le autorità, nella proprietà vi erano altri 140 serpenti, venti dei quali appartenevano alla Donna. Secondo le ricostruzioni, la vittima era andata lì per ...

Bergamo - Donna trovata senza vita negli uffici del Comune di Zandobbio : Una brutta tragedia è avvenuta a Zandobbio, nel bergamasco, dove una donna di 59 anni, Bruna Calegari, questo il nome della vittima, è stata trovata senza vita all'interno degli uffici dell'amministrazione comunale nella giornata di ieri, 31 ottobre. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, pare che alcuni colleghi della donna abbiano sentito un tonfo intorno alle ore 14:00. Poi, una volta nella stanza dove la donna stava lavorand,o ...

Una Donna è stata trovata morta negli uffici del Comune di Zandobbio (Bergamo) : Una donna di 59 anni, impiegata dell’ufficio tecnico del Comune di Zandobbio, in provincia di Bergamo, è stata trovata morta giovedì verso le 14 nel suo ufficio. Secondo Repubblica, sul corpo della donna, che si chiamava Bruna Caligari, sono state

Thailandia - ricca Donna d’affari trovata morta nel frigorifero della sua casa : Wannee Jiracharoenying, 58 anni, milionaria, è stata trovata morta all’interno del frigorifero nella sua abitazione. Da giorni era scomparsa. I principali sospetti ricadono su un "amico" che ha già fatto perdere le proprie tracce. Non prima di aver prelevato decine di migliaia di euro da diversi bancomat del Paese con le carte della donna.Continua a leggere

Montagna - ritrovata sul greto del fiume la Donna scomparsa a Pordenone : è grave : Era scomparsa venerdì scorso dopo aver detto al compagno che andava a fare una passeggiata nella zona di Erto e Casso, in provincia di Pordenone. Uscita di casa alle 12, M.B. 30enne di Belluno, aveva scambiato un ultimo messaggio via whatsapp proprio con lui alle 16 ma poi non era più rientrata a casa. Scattate le ricerche ieri sera, proseguite per buona parte della notte, la stazione Valcellina del Soccorso Alpino e Speleologico, la squadra ...

Como - trovata morta nel bosco e avvolta in un sacco a pelo una Donna di 48 anni. Confessa il compagno : Altro femminicidio, questa volta a Lomazzo, in provincia di Como. Una donna di 48 anni è stata ritrovata morta in un sacco a pelo nel bosco. Secondo i primi accertamenti, a uccidere la donna di origini marocchine è stato il suo compagno, connazionale di 45 anni, già fermato dalla polizia locale a Milano durante un controllo di routine. Il 45enne ha già Confessato. Agli agenti di polizia ha detto di aver ucciso la donna dopo un litigio. E stato ...

Roma - Donna trovata senza vita in periferia - la figlia : 'Non sarebbe mai andata li' : Questa mattina è stato rinvenuto in un terreno di Torre di Nona, di fronte ad un centro commerciale, il cadavere di Amina De Amicis, 89enne scomparsa da casa lo scorso venerdì. A trovare il corpo sono stati gli uomini della protezione civile, sembra dopo una segnalazione dei negozianti. La figlia della donna, Laura Antinoro non crede che la donna sia morta lì: dopo aver spiegato che quell'area era già stata setacciata più volte ha dichiarato: ...

Donna trovata morta nel parco in un lago di sangue : arrestato il marito : Il corpo senza vita di Eleonora Perraro è stato rinvenuto nel giardino di un locale di Nago, provincia di Trento. Il coniuge...

Da Sassari a Roma minacciando suicidio : ritrovata Donna scomparsa : Roma – Ieri pomeriggio e’ stata ritrovata indenne una cinquantaseienne di Sassari scomparsa il 3 settembre. La donna affetta da sindrome depressiva con tendenze suicide si trovava presso una struttura di Olbia. Si’ e’ allontanata volontariamente per arrivare a Roma. Giunta nella Capitale ha telefonato il 112 dicendo di volersi suicidare. Sono subito partite le ricerche da parte della Centrale operativa e territoriale dei ...

Bologna - incendio in un fienile a Castello d'Argile : trovata una Donna senza vita : Una drammatica vicenda si è consumata a Castello d'Argile, nel Bolognese, dove nel pomeriggio di ieri 3 settembre è stato trovato in un fienile andato in fiamme un corpo senza vita che, stando alle prime indiscrezioni, potrebbe essere di una donna di nazionalità marocchina. Purtroppo la vittima è risultata irriconoscibile, poiché carbonizzata dalle fiamme e rinvenuta sotto le macerie dell'edificio. Nella giornata di oggi, 4 settembre, potrebbero ...

Orrore nel casolare - dopo l'incendio trovata Donna carbonizzata : ipotesi e sospetti : Sotto le macerie di un casolare andato a fuoco due notti fa a Castello d'Argile, non lontano da Bologna. Il cadavere sarebbe...

Pescara - Donna di 35 anni trovata morta in un parcheggio : il cane resta a vegliarla per ore : La sua padrona era morta già da qualche ora e a vegliarla c'era il suo cane, che ha letteralmente impedito ai poliziotti, e ai sanitari del 118, di avvicinarsi. I fatti nella zona della stazione di Porta Nuova. La vittima era una 35enne, artista di strada, originaria di Aosta.

Giallo in un supermercato di Pisa : Donna trovata morta nel bagno : Una donna di 32 anni è stata rinvenuta cadavere nel bagno di un supermercato sito nella periferia di Pisa. Il decesso potrebbe risalire alla giornata di sabato, in quanto il negozio era chiuso. A denunciarne la scomparsa della giovane, la madre, preoccupata nel non vedere la figlia rientrare a casa. Sarebbe stata una guardia giurata dell’esercizio commerciale a ritrovare il cadavere della donna in un bagno, ieri mattina, domenica primo ...

Foggia - Donna trovata senza vita nella vasca : il fidanzato confessa l’omicidio : Ennesimo caso di femminicidio nelle scorse ore nel Foggiano. Una donna di 32 anni è stata uccisa in casa dal fidanzato che alcune ore dopo si è costituito alle forze di polizia confessando il delitto. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di giovedì 11 luglio nel popoloso comune di San Severo, in via Rodi. La vittima è la 32enne Roberta Perillo il cui corpo è stato trovato senza vita nella vasca da bagno del suo appartamento al secondo piano ...