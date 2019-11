Così i rapinatori seriali sono stati incastrati dalla loro pipì

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 1 novembre 2019) Sofia Dinolfo Avevano goliardicamente urinato nel muro adiacente al supermercato che stavano per derubare, i treed individuati con la prova del dna Nel mese d’ottobre dello scorso anno avevano rapinato quattro supermercati riuscendo a scappare indisturbati madalleurine. È andata male a treindividuati a seguito dei propri bisogni fisiologici nel siracusano. Nel 2018, in un solo mese, avevano colpito tre attività commerciali a Lentini, Carlentini e Francofonte (guarda il video). In ogni rapina compiuta i delinquenti agivano sempre tutelaticopertura al volto e, con l’uso di pistole e giraviti, minacciavano i commessi dei supermercati per farsi consegnare tutto quello che era possibile ottenere, soprattutto denaro. video 1777871 Le telecamere di videosorveglianza delle attività commerciali colpite ...

