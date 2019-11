Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 1 novembre 2019) Al governoseall’. È il mantra del governo giallorosso. Oggi, ad esempio, è il turno di Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico a cinquestelle. Guardate cosa dice: “Il governo deve fare un ulteriore sforzo: rendere triennale impresa 4.0, per garantire una rivoluzione stabile del mondo delle imprese”. E ancora: “Dobbiamo creare una visione, coltivare la fiducia di tutti quegli eroi che creano la ricchezza del nostro Paese, che garantiscono l’occupazione e rendono il made in Italy grande nel mondo”. Pochi minuti prima un parlamentare della composita maggioranza si dilettava sempre sulla legge di bilancio: “Da parte nostra non ci sarà mai un voto favorevole a una misura di aumento delle tasse. L’aggravio di tasse sulle automobili aziendali colpisce il reddito di due milioni di ...

HuffPostItalia : Come se stessero all'opposizione - FrancescoRapone : @ldibartolomei da dietro si vede meglio come Zaniolo fosse più indietro e di come 2 difensori dell'Udinese più vici… - Specialcla : @danieletorretta @NicolaFalc1983 @giovannibrenteg Perché no? Le PI stanno esaltando quelle merde come se stessero f… -