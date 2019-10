Un tribunale del Marocco ha confermato in appello la condanna a morte contro tre uomini

Pescara - il tribunale decreta il fallimento della Oma : 330 lavoratori a casa : La Oma spa (Officina metalmeccanica Angelucci) è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Pescara. L’azienda metalmeccanica, che in Abruzzo ha due stabilimenti a Tocco e Castiglione da casauria e un centro manutenzione a Bussi lascia a casa 330 lavoratori. A renderlo noto sono stati ieri sera i sindacati Fiom Cgil e Fim Cisl.Continua a leggere

Criticata per la relazione col giudice 65enne - 23enne impiegata del tribunale muore in strada : La ragazza travolta e uccisa in piena notte da un mezzo pesante mentre percorreva da sola a piedi una strada trafficata. Da un mese era finita al centro di una violenta polemica in Australia per la sua relazione con un magistrato dello stesso tribale dove lavorava e di 45 anni più vecchio di lei.Continua a leggere

Cagliari - agli arresti domiciliari Alberto Scanu su decisione del tribunale del Riesame : È stato scarcerato e ora andrà ai domiciliari l’ormai ex amministratore delegato della Sogaer (società di gestione dell’aeroporto di Cagliari) Alberto Scanu, arrestato con l’accusa di vari episodi di bancarotta per circa 60 milioni di euro. Il Tribunale del Riesame, presieduto dalla giudice Tiziana Marogna, ha accolto una delle istanze del difensore, Rodolfo Meloni, disponendo una mitigazione della misura cautelare firmata dal gip, Gianpaolo ...

Rainbow Six Siege : Ubisoft porta in tribunale gli autori del servizio di cheating MizuSoft : Ubisoft ha recentemente fatto causa ai 12 operatori dietro ai quali si nasconde una grossa operazione commerciale che prende il nome di MizuSoft, ovvero un servizio di cheating molto diffuso su Rainbow Six Siege. I risarcimenti chiesti dal publisher ammontano a circa 25.000 dollari per ogni violazione.MizuSoft permette ai suoi iscritti (è necessario un abbonamento a 77 dollari al mese) di vedere oggetti e personaggi attraverso i muri, ...

L'allarme del presidente del tribunale di Milano : "Preoccupa la mole di richieste d'asilo" : Mauro Indelicato Il presidente del tribunale di Milano, Roberto Bichi, ha dichiarato che ancora oggi preoccupano e non poco i numeri relativi alle domande d'asilo che rischiano di ingolfare il lavoro nei palazzi di giustizia Anche se il 2018 ha visto un drastico crollo del numero degli arrivi di migranti in Italia, così come nel 2019 nonostante i cenni di ripresa a partire da settembre, la gestione dei flussi rappresenta ancora oggi ...

Affidi - giudici minorili : “Indagine interna del tribunale dimostra che non esiste un ‘sistema emiliano’ - ma speculazioni in malafede” : Sugli Affidi “non esiste un sistema emiliano”. L’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia difende l’operato dei colleghi del Tribunale dei minori di Bologna, finiti al centro delle polemiche legate all’inchiesta Angeli e Demoni in quanto competenti a decidere sulle richieste di allontanamento avanzate dai servizi sociali di Bibbiano. Il parere dell’Aimmf si basa sui risultati di un controllo interno effettuato dallo ...

«L’ho baciata per aumentare la sua autostima - le avevano dato della cicciona». Il tribunale assolve Gascoigne : Il bacio di Gascoigne. Nell’agosto del 2018, sul treno tra York e Newcastle, per sua stessa ammissione aveva baciato una donna “per aumentarne l’autostima dopo che un altro passeggero l’aveva offesa per essere in sovrappeso”. E la corte di Teesside Crown, nell’Inghilterra nord-orientale, lo ha ritenuto non colpevole di aggressione sessuale. L’ha scampata bella (di nuovo) Paul Gascoigne, ex attaccante della nazionale inglese e della Lazio, ...

Carige - la Cassazione annulla condanne dell’ex presidente Berneschi e altri imputati : “La competenza era del tribunale di Milano” : Non dovevano essere i giudici di Genova a processare Giovanni Berneschi, ex presidente di Banca Carige ed ex vice presidente dell’Associazione bancaria italiana. La Cassazione ha annullato la condanna a 8 anni e 7 mesi che gli era stata inflitta in appello perché doveva essere il tribunale di Milano a procedere per competenza territoriale: il reato più grave contestato ovvero il riciclaggio era radicato nel capoluogo lombardo. Il procedimento ...

Parlateci di quello che dicono (veramente) i dati del tribunale dei minori su Bibbiano : Mercoledì l’edizione bolognese di Repubblica ha riportato i risultati di un’indagine interna realizzata dal tribunale dei minori di Bologna dopo lo scandalo di Bibbiano, volta a verificare la regolarità dei provvedimenti adottati dai giudici sulle richieste di affido per minori della Val d’Enza nei

Aeroporti - il tribunale : “Lo sciopero della manutenzione su radar e strumenti di controllo mette a rischio la sicurezza dei voli” : I passeggeri non lo sapevano, ma negli Aeroporti italiani, in alcune occasioni, i voli sono arrivati e partiti senza personale presente in loco addetto alla manutenzione dell’elettronica di terra, come i radar e gli strumenti in dotazione ai controllori di volo. Ora una sentenza del tribunale di Roma (Terza sezione lavoro) ha stabilito che “appare evidente che la suddetta attività di conduzione e manutenzione degli impianti di controllo ...

Asti : esplode ordigno nei pressi del tribunale : Una bomba rudimentale è esplosa nella notte tra domenica e lunedì vicino ad un ingresso secondario del tribunale di Asti. Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, l’esplosione ha provocato danni all’ingresso della palazzina sita nei pressi dell’archivio di Stato, ma per fortuna non è rimasto ferito. Gli investigatori ritengono che l’intimidazione avesse come obiettivo quattro magistrati Astigiani. La conferma giungerebbe anche dalla ...

Papa Francesco ha nominato Pignatone presidente del tribunale Vaticano : Papa Francesco ha nominato presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano il magistrato Giuseppe Pignatone, l'ex procuratore di Roma in pensione da maggio. Lo rende noto un Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede. Pignatone, nato a Caltanissetta 18 maggio 1949, si è laureato in Giurisprudenza nel 1971 presso l'Università degli Studi di Palermo. È Pretore a Caltanissetta e, dal 1977, Sostituto presso la Procura della ...

