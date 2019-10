Stefano De Martino conduttore | approvato si o no? Parla il direttore di Rai 2

Stefano De Martino : 'veto' sull'ospitata di un'ex fiamma al suo show di Rai 2 (RUMORS) : Il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 30 ottobre, ha regalato molte indiscrezioni sulla coppia più chiacchierata degli ultimi anni: Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Se la showgirl si dice abbia avuto una relazione segreta con Andrea Damante circa un anno fa, il conduttore napoletano si sarebbe reso protagonista di un gesto piuttosto anomalo. Per evitare di creare inutili gossip, pare che il ragazzo abbia detto "no" all'ospitata di ...

Stasera Tutto è Possibile : Stefano De Martino avrebbe detto 'no' a una sua ex (RUMORS) : Il numero di Chi in uscita mercoledì 30 ottobre ha lanciato uno spiffero su Stefano De Martino. Stando alle indiscrezioni lanciate sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, il conduttore di Rai2 avrebbe messo il veto sulla presenza di una ragazza del mondo dello spettacolo. Sulle pagine del settimanale di cronaca rosa si legge: "Chi è la showgirl che non ha potuto partecipare a Stasera Tutto è Possibile perché in passato ha avuto un flirt con ...

Festival di Sanremo - Amedeus ha deciso - a condurre ci sarà una coppia esplosiva - Stefano De Martino no con Belen ma da un’altra strepitosa bruna : sarà un dopo Festival di Sanremo esplosivo quello che andrà in onda nel 2020. Secondo le ultime indiscrezioni Amedeus ha deciso chi sarà a condurlo. Il famoso conduttore sarà coadiuvato da Stefano De Martino che non sarà accompagnato dalla sua splendida moglie, Belen Rodriguez ma da un’altra strepitosa bellezza, Elisabetta Gregoraci. Una coppia che ha già esperienza nella conduzione di programmi di successo, Stefano De Martino è ...

Stasera tutto è possibile – Quinta edizione 2019/2020. Stefano De Martino nuovo conduttore. : Stasera tutto è possibile al lunedì sera su Raidue con la nuova edizione, la Quinta, e tante novità. La prima e la più importante è la conduzione: non più Amadeus, che lascia dopo quattro anni per dedicarsi anche al prossimo Sanremo, al suo posto, dopo la prova ampiamente superata così come gli ascolti ottenuti da […] L'articolo Stasera tutto è possibile – Quinta edizione 2019/2020. Stefano De Martino nuovo conduttore. sembra essere il ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino ancora in vacanza : dopo le Maldive - gita al lago : Sembrano non finire mai le vacanze di Belen Rodriguez e Stefano De Martino: appena rientrati da una settimana alle Maldive, i chiacchierati coniugi si sono concessi un pomeriggio al lago. Mentre la showgirl riempiva il suo profilo Instagram di foto e video della gita in motoscafo che ha fatto con il marito e il figlio, in rete impazzava un video nel quale Emma Marrone la imita durante un incontro con i fan. Belen e Stefano 'fuggono' dal gossip: ...

Emma imita Belen e ironizza sull’ex Stefano De Martino : gag virale per la cantante : Conosciamo bene i pregi di Emma Marrone e per il suo modo di essere schietta e sincera è apprezzata da milioni di fan e da tanti colleghi: non le manca di certo la simpatia, condita da un pizzico di sarcasmo, che la rende ancor più irresistibile, tanto da “avere il coraggio” di imitare Belen e nominare l’ex De Martino. È successo tutto mentre stava presentando il suo album “Fortuna”, la gag è diventata virale e i fan hanno gradito: ...

“Coppia col botto”. Sanremo 2020 : Stefano De Martino e Elisabetta Gregoraci - la notizia corre veloce : Ci siamo: è quel momento dell’anno in cui non si fa altro che parlare del Festival di Sanremo. Non tutti sono felici della bella kermesse, non tutti sanno apprezzarla, ma chi ci riesce vorrebbe saperne di più. E intanto arrivano le prime indiscrezioni sul DopoFestival che vedrebbero alla conduzione Stefano De Martino ed Elisabetta Gregoraci, ma senza Belen. Una coppia di successo quella formata dall’ex ballerino di Amici e la conduttrice di Made ...

Emma Marrone ‘imita’ Belen e fa un riferimento a Stefano De Martino : Emma Marrone imita Belen Rodriguez e fa un simpatico riferimento a Stefano De Martino Continua la promozione dell’album Fortuna per la fortissima Emma Marrone. Oggi, la cantante è approdata nel napoletano al centro commerciale Vulcano Buono per incontrare i suoi fans e parlare con loro del suo ultimo lavoro. Durante l’appuntamento, al quale sono accorse […] L'articolo Emma Marrone ‘imita’ Belen e fa un riferimento a ...

Stefano De Martino potrebbe condurre il DopoFestival con Elisabetta Gregoraci : Scendono le quotazioni di Belen Rodriguez per il prossimo DopoFestival: questo almeno è quello che sostiene la rivista "Spy" nel suo numero che è uscito negli ultimi giorni. Se inizialmente si diceva che sarebbe stata l'argentina, in coppia col marito Stefano De Martino, a guidare il programma che va in onda subito dopo Sanremo, ora pare che le cose siano cambiate: in cima alla lista di preferenze degli addetti ai lavori, ci sarebbe Elisabetta ...

Sanremo 2020 : Stefano De Martino e Milly Carlucci al DopoFestival? : Stefano De Martino e Elisabetta Gregoraci approdano a Sanremo alla conduzione del DopoFestival? Nonostante la partenza del Festival di Sanremo di Amadeus sia ancora abbastanza lontana, i rumor continuano a circolare incessantemente un po’ su tutto: da chi verrà affiancato il conduttore a quali cantanti saranno in gara, ma non solo. Difatti si fa un gran parlare anche di chi condurrà la nuova edizione del DopoFestival, che dovrebbe essere ...

Stefano De Martino a Sanremo con la Gregoraci : Belen fuori dai giochi? : Stefano De Martino al Festival di Sanremo senza Belen Rodriguez? Ultimi gossip Si fa sempre più concreta la possibilità di vedere Stefano De Martino nei panni di conduttore del DopoFestival 2020. L’ex ballerino di Amici è diventato ormai uno dei volti di punta della Rai e da mesi si fa insistentemente il suo nome per […] L'articolo Stefano De Martino a Sanremo con la Gregoraci: Belen fuori dai giochi? proviene da Gossip e Tv.

Belen Rodriguez - la sorpresa di Stefano De Martino la lascia senza parole : “Ecco come far felice una donna” : Belen e Stefano De Martino sono da poco volati alle Maldive per una vacanza da sogno a tutto relax e a tutta passione. Sono soli, senza il figlio Santiago che, secondo i beninformati non sarebbe infatti partito con i genitori, ma potrebbe essere rimasto a Milano per poter frequentare la scuola. Sappiamo per certo però, grazie alle informazioni fornite da Belen tra le Storie di Instagram, che con Stefano soggiorna presso il lussuoso Baglioni ...