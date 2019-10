Lazio | Immobile da record | 12 gol in 10 gare | vicino a quota 100 e quell’esultanza alla

Lazio-Torino 4-0 : Acerbi e Immobile abbattono i granata : Un gran gol di Acerbi, la doppietta di Immobile e l'autorete nel finale di Belotti: così la Lazio travolge il Torino, aggancia il Napoli e si porta a un punto appena dal quarto...

Lazio-Torino 4-0 - le pagelle di CalcioWeb : Immobile non sbaglia mai [FOTO] : Lazio-Torino, le pagelle di CalcioWeb – Si sono concluse le gare delle 21 valide per la 10^ giornata del campionato di Serie A, la stagione entra sempre più nel vivo e sono arrivate altre importanti indicazioni. Non si ferma la Lazio, ottimo momento per la squadra di Simone Inzaghi che ottiene un’altra importante vittoria, niente da fare per il Torino, granata sempre più in crisi. La posizione dell’allenatore Mazzarri è ...

Formazioni ufficiali Lazio-Torino : c’è Immobile - fuori Verdi : Formazioni ufficiali Lazio-Torino – Tutto pronto per il match dell’Olimpico tra biancocelesti e granata. I primi, sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria nel finale a Firenze trascinati da un super Immobile, i secondi in crisi di gioco e risultati. A tal proposito, il tecnico Mazzarri è finito nella bufera e la sua panchina non è più così sicura. I due tecnici hanno comunque sciolto le ultime riserve per la sfida, ecco ...

Lazio - conferenza Inzaghi : “non siamo Immobile dipendenti. Caicedo merita spazio” : Dimenticate le gioie di Firenze, la Lazio torna a pensare subito al campionato. Lo scontro diretto Napoli-Atalanta obbliga i biancocelesti alla vittoria per accorciare le distanze in classifiche. Il tecnico Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida col Torino, in conferenza stampa a Formello ha risposto alle domande dei giornalisti sui vari dubbi di formazione e infermeria. Ecco le parole del mister capitolino: “Domani sara’ una ...

Fiorentina-Lazio 1-2 : decide tutto Immobile all’89’ : Dopo la sconfitta di Glasgow, la Lazio si riscatta subito in campionato. Nel posticipo che chiude la nona giornata di Serie A al Franchi la squadra di Inzaghi batte 2-1 la Fiorentina e sale al sesto posto in classifica. Nel primo tempo Correa sblocca la gara al 22', poi Chiesa pareggia subito i conti al 28'. Nella ripresa poi Immobile (89') riporta avanti i biancocelesti tra le proteste e Dragowski para un rigore a Caicedo nel recupero. Espulso ...

Fiorentina-Lazio 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Immobile fenomeno - Ribery eterno [FOTO] : Fiorentina-Lazio, le pagelle di CalcioWeb – Posticipo domenicale di Serie A nonché match di chiusura di questo 9° turno. Al Franchi si affrontano una Fiorentina in formissima ed una Lazio ferita per la sconfitta beffa in Europa League al Celtic Park. La gara è appena terminata, 1-2 il risultato finale. Partita dai due volti: viva nel primo tempo, con le reti di Correa e Chiesa, e soporifera nella ripresa. Ma è Immobile a deciderla ...

