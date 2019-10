Domenica in e gli ospiti dell' ottava puntata Anteprima Blogo

Milano. I Figli del vento Domenica 3 novembre allo Spazio Teatro 89 : Un po’ concerto, un po’ spettacolo teatrale con letture e approfondimenti a unire musica, poesia e storia. Il secondo appuntamento

Campidoglio - ingresso gratuitoprima Domenica novembre nei Musei in Comune per residenti a Roma e Città Metropolitana : Roma – Il 3 novembre, prima domenica del mese, ingresso gratuito nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Aperto al pubblico gratuitamente anche “Forum Pass. Alla scoperta dei Fori” il percorso unificato dell’area archeologica Foro Romano-Palatino e Fori Imperiali – realizzato ...

Ascolti TV | Domenica 27 ottobre 2019. Domina il finale di Imma Tataranni (22.2%) - male Benvenuti al Sud (9%). Formula 1 9.5%. Le Iene meglio di Fazio. Maratona Mentana 8.6% : Imma Tataranni Nella serata di ieri, Domenica 27 ottobre 2019, su Rai1 l’ultima puntata della fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.742.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 Benvenuti al Sud ha raccolto davanti al video 2.039.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 – dalle 21.07 alle 22.38 – Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 1.812.000 spettatori (7.4%) mentre – ...

Ascolti TV | Domenica 27 ottobre 2019. Domina il finale di Imma Tataranni (22.2%) - male Benvenuti al Sud (9%). Formula 1 9.5%. Le Iene meglio di Fazio : Imma Tataranni Nella serata di ieri, Domenica 27 ottobre 2019, su Rai1 l’ultima puntata della fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.742.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 Benvenuti al Sud ha raccolto davanti al video 2.039.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 – dalle 21.07 alle 22.38 – Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 1.812.000 spettatori (7.4%) mentre – ...

“Per mia figlia”. Nek si confessa a Domenica In e Mara Venier si commuove : “In quel tuo sorriso vedo i segni del mio viso”. E’ solo una strofa di ‘E’ con te’, il bellissimo brano di Nek per la figlia Beatrice. E’ “fantastico crescerti” canta durante il programma Domenica In di fronte a un pubblico estasiato. Riguardando, poi, un videoclip di ‘Laura non c’è’, Nek svela i segreti di un successo discografico come questo. “Mi ha cambiato la vita, ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ballano La Bella e la Bestia a Domenica Live (Video) : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno reinterpretato La Bella e la Bestia in una coreografia con la quale si sono esibiti durante la puntata di oggi di Domenica Live, il programma di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso.L'esibizione, che, ovviamente, sta già facendo il giro sui vari social, riguarda il mini-talent show presente in quest'edizione di Domenica Live, intitolato Domenica ALive, nel quale personaggi, spesso ospiti nei programmi ...

MORENO MERLO FIDANZATO PAOLA CARUSO/ 'Siamo una famiglia - innamorati' - Domenica Live - : MORENO MERLO, FIDANZATO di PAOLA CARUSO a Domenica Live dopo il battesimo di Michelino. 'Ora siamo una famiglia', le sue parole.

Paola Caruso - il videomessaggio di Floriana Messina a Domenica Live : "Il tuo ex ci ha provato con me. Gli ho detto di prendersi le sue responsabilità" (Video) : Paola Caruso è stata intervistata da Barbara D'Urso durante la puntata di oggi di Domenica Live. In studio, l'ex Bonas di Avanti un Altro si è presentata insieme al fidanzato Moreno Merlo e a suo figlio Michelino. La showgirl calabrese ha dichiarato, sia in studio che tramite un servizio, che la sua relazione con Moreno Merlo va a gonfie vele, aggiungendo che il compagno ha uno splendido rapporto con suo figlio:prosegui la letturaPaola Caruso, ...

Paola Caruso e Michelino/ Battesimo del figlio senza padre biologico - Domenica Live - : Paola Caruso e Michelino a Domenica Live: le immagini del Battesimo del figlio nel programma di Barbara D'Urso. Assente Francesco Caserta, padre biologico.

Domenica In - Lucia Bosé : “Dominguin? Si faceva tutte le putt*** ma io non ero gelosa”. E Mara : “Io gli avrei dato una pizza in faccia” : “Si faceva tutte le puttane“. Così Lucia Bosé, 88 anni, parla del suo grande amore, il torero Luis Miguel Dominguin, ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In. “Lui mi ha tradito fin dal primo giorno dopo il matrimonio”. Mara domanda se la cosa la facesse soffrire o arrabbiare e la Bosé, capelli tinti di blu e un abito verde smeraldo, risponde sicura: “Macché, non ero gelosa. Lui se le trovava dappertutto, ...

Che Tempo Che Fa e Che Tempo Che Farà - gli ospiti di Domenica 27 ottobre 2019 : domenica 27 ottobre 2019, alle ore 21.00, nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, talk show che chiude il palinsesto settimanale di Rai 2. A precedere la prima serata, il consueto salotto di Che Tempo Che Farà, coordinato dal conduttore insieme al Mago Forest, dalle 19.40.Tanti gli ospiti che si avvicenderanno al tavolo, tra cui Sua Eminenza Cardinale Matteo Zuppi, nominato da Papa Francesco nel Concistoro del 5 ottobre, ...

Domenica In – Settima puntata del 27 ottobre 2019 – Nek - Teo Teocoli - Biagio Izzo tra gli ospiti. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Settima puntata del 27 ottobre 2019 – Nek, Teo Teocoli, Biagio Izzo tra ...

Sport in tv oggi (Domenica 27 ottobre) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi domenica 27 ottobre ci aspetta una giornata con diversi eventi Sportivi in programma: si incomincia con il GP d’Australia per la MotoGP, poi un ricco turno della Serie A di calcio in cui spicca Roma-Milan alle ore 18.00, prevista la Supercoppa Italiana di calcio femminile tra Juventus e Fiorentina all’ora di pranzo, in mattinata da non perdere la Maratona di Venezia e il gigante maschile di Soelden che apre la Coppa del Mondo di ...

Anticipazioni Domenica Live : Gli Ospiti di Barbara D’Urso! : Barbara D’Urso si sdoppia. Domenica andrà in video solo al pomeriggio mentre Live – Non è la D’Urso passa al lunedì sera. Ma quali saranno gli Ospiti? Eccovi accontentati! Come ogni fine settimana arrivano le Anticipazioni di Domenica Live. Questa sarà un Domenica più rilassante per Barbara D’Urso. Questa settimana la conduttrice napoletana sarà impegnata solamente il pomeriggio perché Live – Non è la D’Urso è stato spostato il ...