Disponibile da oggi Battlefield V Anno 2 Edition

Battlefield V Anno 2 Edition Disponibile da oggi : E’ tutto è pronto per l’appassionante esperienza di guerra totale in Battlefield V Anno 2 Edition. Questa speciale nuova edizione include la versione base del gioco, l’arsenale completo, i veicoli e gli equipaggiamenti disponibili nei precedenti capitoli di Venti di Guerra. Battlefield V Anno 2 Edition arriva oggi! Dopo il lancio di oggi del Capitolo 5: Guerra del Pacifico, che mette in scena le storiche ...

eFootball PES 2020 Mobile Disponibile da oggi : Konami Digital Entertainment B.V. è lieta di annunciare che eFootball PES 2020 per dispositivi Mobile iOS e Android è ufficialmente disponibile da oggi per il download gratuito. eFootball PES 2020 rappresenta la migliore esperienza simulativa di calcio per dispositivi Mobile che riesce a fondere il mondo del calcio con quello degli esports e vanta partner e licenze ufficiali di team di prima grandezza tra cui ...

Il Nacon Revolution Pro Controller 3 Disponibile da oggi : Nacon, leader nel settore degli accessori da gaming, è lieta di annunciare che il Revolution PRO Controller 3, nuovo punto di riferimento per i Controller cablati su PlayStation®4 (PS4™), è ora disponibile. Il Revolution Pro Controller 3 è un Controller su licenza ufficiale di Sony Interactive Entertainment (SIE) per la vendita esclusiva in Europa, Africa, Australia, Nuova Zelanda, Medio ...

Yakuza 4 Remastered Disponibile da oggi : Vesti i panni di un ex membro della Yakuza, un usuraio, un evaso di prigione e un poliziotto corrotto in questa versione Remastered di un classico di culto. Yakuza 4 è disponibile per il download dal PlayStation™ Store per tutti i possessori di The Yakuza Remastered Collection! Per tutti coloro che non hanno ancora acquistato la raccolta, questo è un grande momento per farlo, ...

Super Monkey Ball : Banana Blitz HD Disponibile da oggi : Super Monkey Ball finalmente fa il suo ritorno in Super Monkey Ball: Banana Blitz HD, ora disponibile in versione fisica e digitale per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One, con una release su Steam pianificata per l’Inverno 2019! Dai un’occhiata al trailer di lancio di Super Monkey Ball: Banana Blitz HD e preparati ad affrontare 100 livelli nei panni di una delle tue scimmie preferite. Oppure, per la prima volta in assoluto, i ...

Close to the Sun Disponibile da oggi : Wired Productions, premiato editore mondiale, e Storm in a Teacup, noto studio italiano di sviluppatori di videogiochi, hanno il piacere di annunciare Close to the Sun, un’avventura horror in prima persona ora disponibile nei principali formati per console: PlayStation®4, Xbox One e Nintendo Switch™ a 24,99£ nel Regno Unito, 29,99€ nella maggior parte dei paesi europei* e 29,99$ in America del Nord. La ...

Harvest Moon : Light of Hope Special Edition COMPLETE Disponibile da oggi : Il publisher Rising Star Games, in partnership con Koch Media, sono lieti di annunciare che Harvest Moon: Light of Hope Special Edition COMPLETE è disponibile da oggi in Europa e oltre. Harvest Moon: Light of Hope Special Edition COMPLETE include: nuovi pack di Decorazioni e Strumenti, il nuovo Marriageable Character Pack, episodi Speciali di Doc & Melanie e il Divine Marriageable Characters Pack. Questa edizione fisica, ...

Nokia 6.2 è Disponibile da oggi in Italia insieme a Nokia 2720 Flip : Nokia 6.2 e Nokia 2720 Flip sono ufficialmente disponibili all'acquisto in Italia a partire da oggi: ecco caratteristiche e prezzi per il nostro Paese. L'articolo Nokia 6.2 è disponibile da oggi in Italia insieme a Nokia 2720 Flip proviene da TuttoAndroid.

Tangle Tower Disponibile da oggi su Steam e Switch : Lo studio di sviluppo SFB Games è felice di annunciare che l’appassionante e misterioso titolo investigativo Tangle Tower è disponibile su Steam e Nintendo Switch. Protagonista del gioco è il duo di detective composto da Grimoire e l’impertinente Sally, che faranno visita a Tangle Tower, una strana e misteriosa dimora teatro di un omicidio. Qual è il problema? Il ...

WWE 2K20 Disponibile da oggi : oggi 2K ha annunciato che WWE® 2K20, l’ultima iterazione della celebre serie di giochi sulla WWE, è ora disponibile in tutto il mondo per sistema digitale di intrattenimento PlayStation®4, dispositivi della famiglia Xbox One tra cui Xbox One X, e per PC Windows. Con tantissime Superstar, Leggende e Hall of Famer WWE, insieme ai più grandi fenomeni dell’NXT, WWE 2K20 offre un’entusiasmante esperienza di ...

L’Era Glaciale : La strampalata avventura di Scrat Disponibile da oggi : BANDAI NAMCO Entertainment Europe, il celebre produttore globale di prodotti d’intrattenimento per la famiglia, Outright Games, e lo studio di sviluppo con sede nel Regno Unito, Just Add Water, sono lieti di annunciare che L’Era Glaciale: La strampalata avventura di Scrat è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Digital. Esplora lo splendido mondo preistorico del celebre franchise ...

Plants vs. Zombies : La Battaglia di Neighborville Disponibile da oggi : PopCap, uno studio di Electronic Arts Inc. e creatore di uno dei videogiochi più amati al mondo, ha annunciato che Plants vs. Zombies: la Battaglia di Neighborville è disponibile nei negozi e per il download digitale su PlayStation4, Xbox One e PC tramite Origin. L’ultima novità nella serie degli sparatutto più stravaganti del mondo è la vasta regione suburbana di ...

Assassin’s Creed Odyssey : Disponibile da oggi l’ultimo aggiornamento : A partire da oggi sarà Disponibile l’ultimo aggiornamento per Assassin’s Creed Odyssey, il quale fixerà alcuni problemi e porrà la parola fine al supporto per il titolo. Nuovo aggiornamento per Assassin’s Creed Odyssey A seguire vi riportiamo il changelog ufficiale: Risolto il problema che impediva ai giocatori di trascinare i corpi fuori dalle acque a seguito del caricamento di una partita Risolto ...

Xiaomi Mi 9 Lite è Disponibile all’acquisto in Italia da oggi : Xiaomi Mi 9 Lite è disponibile all'acquisto in Italia a partire da oggi, sia attraverso il Mi Store ufficiale sia presso altri rivenditori: ecco i prezzi di vendita per il nostro Paese e dove trovarlo già scontato. L'articolo Xiaomi Mi 9 Lite è disponibile all’acquisto in Italia da oggi proviene da TuttoAndroid.