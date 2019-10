Dandolo su Barbara d’Urso | “Ha ritirato la querela | ma io non ci sto!”

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 31 ottobre 2019)ritira laad Alberto. Parla lui Ecco aprirsi un nuovo capitolo sulla battaglia legale tra Albertod’Urso. Di cosa si tratta? Qualche ora fa il portale GossipBlog.it ha rivelato un’indiscrezione per cui la conduttrice avrebbelanei confronti del giornalista del settimanale Oggi. Un’indiscrezione appena confermata dal diretto interessato sui social, il quale ha dichiarato prontamente: “Confermo che nei giorni scorsiD’Urso ha rimesso lanei miei confronti…Confermo che ieri il mio avvocato ha comunicato al pubblico ministero che io, in questa situazione, non posso accettare e confermo di voler essere sentito…” Albertoè stato chiaro: vuole andare avanti con questa causa ed essere ascoltato probabilmente per dimostrare la sua totale estraneità su questa ...

GalantoMassimo : RT @_DAGOSPIA_: BARBARA D'URSO RITIRA LA QUERELA NEI CONFRONTI DI DANDOLO, MA LUI NON ACCETTA: VOGLIO ESSERE.... - zazoomblog : Barbara dUrso ritira querela ad Alberto Dandolo- Lui rifiuta Voglio essere sentito - #Barbara #dUrso #ritira… - blogtivvu : Barbara d’Urso e Dandolo: querela ritirata, lui fa delle precisazioni -