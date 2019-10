' X Factor' anticipazioni | Maneskin e Lewis Capaldi ospiti del secondo live

X Factor 2019/ Live : info streaming e anticipazioni prima puntata : X Factor 2019 Live show: come seguire in diretta streaming la prima puntata, debuttano i nuovi giudici e concorrenti. Due ospiti speciali come Mika e Coez impreziosiranno una serata

X Factor 2019 - Anticipazioni : stasera la prima puntata dei Live. Ecco le assegnazioni dei giudici... : In attesa del primo appuntamento con i Live 2019 del talent show, vediamo le assegnazioni dei brani da parte dei giudici.

Anticipazioni 'X Factor 13' del 24 ottobre : Coez e Mika ospiti del primo live : L'attesa per i live di 'X Factor 13' è finita: giovedì 24 ottobre, alle 21:15, inizierà il primo live della stagione. Lo show andrà in onda dal palco dell'X-Factor Dome di Monza. Alla conduzione l'oramai storico conduttore dello show targato Sky Alessandro Cattelan. Lo show sarà visibile in diretta su Sky Uno e in diretta streaming su Sky Go. Da venerdì lo show sarà visibile anche in differita su Sky On Demand. 'X Factor 13', tutte le novità dei ...

X Factor 2019 - stasera in onda gli Home Visit : anticipazioni - ospiti e location : X Factor 2019, stasera, giovedì 17 ottobre, andranno in onda gli Home Visit da Berlino. Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta sceglieranno i concorrenti da portare ai live. La parte più importante della tredicesima edizione di X Factor sta per arrivare. Ovviamente parliamo dei Live che partiranno giovedì 24 ottobre su Sky Uno, ma prima dei Live c’è un altro step da superare per gli aspiranti concorrenti di X Factor, e sono ...

Anticipazioni X Factor - novità ospiti e colpi di scena agli Home Visit : X Factor 2019, le Anticipazioni sugli Home Visit: tutte le novità della nuova edizione Le novità a X Factor 2019 non sono finite! Le Anticipazioni sugli Home Visit infatti rivelano una bellissima news per i fan di Alessandro Cattelan! Il conduttore infatti quest’anno più che mai ha un ruolo attivo nel talent show e dopo […] L'articolo Anticipazioni X Factor, novità ospiti e colpi di scena agli Home Visit proviene da Gossip e Tv.

X Factor 13 stasera la prima puntata dei Bootcamp – Anticipazioni : X Factor 13, stasera, giovedì 3 ottobre, la prima puntata dei Bootcamp su Sky Uno e in streaming su Now TV. Anticipazioni – Domani su TV8 Dopo le tre puntate delle audition con ascolti leggermente più bassi rispetto alle altre edizioni (qui gli ascolti), adesso si fa sul serio con la prima parte dei Bootcamp che andranno in onda stasera, giovedì 3 ottobre, su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su Now TV e domani in differita su TV8. Ai quattro ...

X Factor 13 - seconda puntata auditions : Anastasio ospite (tutte le anticipazioni) : Dopo la prima puntata dedicata alle Audizioni di X Factor 2019, trasmessa su Sky Uno lo scorso giovedì e seguita da 1 milione e 33 mila spettatori medi, con 1 milione e 693 mila spettatori unici su Sky Uno e on demand, torna questa sera il secondo appuntamento con la nuova edizione del talent show. In giuria Mara Maionchi, Samuel, Malika Ayane e Sfera Ebbasta. Ecco, alcune anticipazioni sulla puntata in onda stasera alle 21.15 su Sky ...

X Factor 13 : anticipazioni seconda puntata | 19 settembre : X Factor 13 si prepara alla seconda puntata di Audizioni, ritornando nella prima serata di questo giovedì. Il talent musicale potrà contare ancora una volta sulla presenza dei quattro giudici, guidati da Alessandro Cattelan. Ci sarà un ospite d’onore che di sicuro farà felici i fan: Anastasio. Dopo aver vinto la scorsa edizione, il cantante ritornerà a X Factor 13 e ritroverà Mara Maionchi, la coach che ha reso possibile la sua vittoria. ...