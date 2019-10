Partite Serie A calcio in tv 30 ottobre | orari | canali | streaming | palinsesti Sky e DAZN

Fonte : oasport

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Saranno sette ledi scena oggi, in questo turno infrasettimanale dellaA 2019-2020 di, decimo in linea generale. Prima del gruppone delle ore 21, c’è un antipasto anche piuttosto gustoso alle ore 19: Napoli-Atalanta, cioè la sfida tra quarta e terza in questa prima fase del campionato. Il programma più strettamente serale, invece, vede la Juventus chiamata a replicare all’Inter sfidando il Genoa, mentre il terzetto che va dalla quinta alla settima posizione ha impegni variabili: la Lazio gioca all’Olimpico contro il Torino, la Roma è in trasferta contro l’Udinese, mentre il Cagliari ospita il Bologna in una specie di derby cromatico. Completano il programma Sassuolo-Fiorentina e la sfida di (un po’ troppo) bassa classifica tra Sampdoria e Lecce. Consegui Lazio-Torino e Udinese-Roma IN, LIVE E ON DEMAND Sette incontri ...

tuttosport : #Conte: “Per l'Inter 7 partite in 20 giorni, per le altre…” - TIMnewsroom : TIMVISION Title Sponsor della Serie A Femminile di calcio. A partire dal 2 novembre sulla TV di TIM disponibili ogn… - Nickgila : RT @stillers1971: Ha fatto malissimo il gol di Lukaku....molto male e non solo al brescia ma mezza serie A es una parte di finti interisti.… -