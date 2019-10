Omicidio Sacchi | parla il padre del giovane | Luca era un ragazzo pulito | forse si

Fonte : repubblica

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) La conferenza stampa a otto giorni di distanza dall'uccisione del, avvenuta davanti a un pub nel quartiere di Colli Albani. Papà Alfonso in lacrime: "Non possiamo ancora seppelliree vogliamo correggere il tiro su questa storia raccontata in maniera non corretta"

robertosaviano : Roma è diventata l'hub della coca (e non solo) in Italia. Se l'omicidio Sacchi si configura come interno alle dinam… - FratellidItaIia : Omicidio Luca Sacchi, emergenza sicurezza nella Capitale. @MaresaBellucci: Intervenga immediatamente il ministro L… - poliziadistato : +++ @QuesturaDiRoma In corso l'interrogatorio dei due sospettati per l'omicidio del 25enne Luca Sacchi ucciso a Rom… -