La7 | Bersani a Senaldi | “Lei e Salvini non vi permettete di dire che questo è un governo

La7 - Bersani : “Renzi come Macron? No - ammicca alla destra. Ha voluto lui questo governo? Esistono anche le mosche cocchiere” : “Renzi alla Leopolda dice che vuole replicare il progetto di Macron? Non penso che lui ci creda davvero. Gli serve come elemento segnaletico per dire: ce l’ho con la sinistra, me la voglio levare dalle scatole, sono uno di centro, voglio assorbire quella parte della destra che non si riconosce nel lepenismo e nel salvinismo“. Così a Piazzapulita (La7) il deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, commenta il progetto politico ...