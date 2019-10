Il collegio 4 | 2a puntata Espulsioni e punizioni | Chiara innamorata di George ma

Replica Il collegio - la seconda puntata del 29 ottobre visibile in streaming su RaiPlay : Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 2 con il docu-reality Il Collegio 4, che continua ad essere uno dei prodotti di punta della programmazione serale della rete diretta da Freccero. Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di questa edizione che ha esordito ottenendo un vero e proprio boom di spettatori. Chi non avesse potuto seguire questo secondo appuntamento con Il Collegio in prima visione assoluta, può rivederlo da ...

Il collegio 4 - Seconda Puntata : Alysia Abbandona Il collegio! : Il Collegio 4, Seconda Puntata: Alysia deve Abbandonare l’Istituto. Claudia fa arrabbiare ancora il Preside. Asia è indisponente con un professore. Nuovi guai per gli studenti! Il Collegio 4, Seconda Puntata: gli studenti puniti dal Preside, si sottopongono ad un test. Soltanto una studentessa, non passa l’esame e quindi è costretta ad Abbandonare l’Istituto! Maggy presa in antipatia dal resto degli allievi! Al Collegio, le ...

Il collegio 4 : seconda puntata - si spezzano gli equilibri | 29 ottobre : Il Collegio 4 seconda puntata – Il reality di Rai 2 dedicato ai ragazzi è pronto per rivelarci chi riuscirà a superare la seconda prova. Qualcuno degli studenti potrebbe perdere la possibilità di rimanere nell’istituto. La colpa è di quasi tutta la classe, ad eccezione di Maggy. Nella puntata del 29 ottobre molte certezze e sicurezze crollano. Anche quelle di Asia, che teme di poter perdere una grande opportunità. Mario invece è ...

Il collegio 4 : seconda puntata - Vincenzo dal Preside | 29 ottobre : Il Collegio 4 seconda puntata – Il reality di Rai 2 dedicato ai ragazzi è pronto per rivelarci chi riuscirà a superare la seconda prova. Qualcuno degli studenti potrebbe perdere la possibilità di rimanere nell’istituto. La colpa è di quasi tutta la classe, ad eccezione di Maggy. Nella puntata del 29 ottobre molte certezze e sicurezze crollano. Anche quelle di Asia, che teme di poter perdere una grande opportunità. Mario invece è ...

IL collegio 4 - 2a PUNTATA/ Espulsi e diretta : Piccamiglio bocciata - non passa il test : Il COLLEGIO 4 chi sarà espulso? Anticipazioni seconda PUNTATA: 14 studenti sono a rischio dopo la bravata della prima PUNTATA. Ma l'unica bocciata è Alysia Piccamiglio

Il collegio 4 : seconda puntata - Claudia è a rischio | 29 ottobre : Il Collegio 4 seconda puntata – Il reality di Rai 2 dedicato ai ragazzi è pronto per rivelarci chi riuscirà a superare la seconda prova. Qualcuno degli studenti potrebbe perdere la possibilità di rimanere nell’istituto. La colpa è di quasi tutta la classe, ad eccezione di Maggy. Nella puntata del 29 ottobre molte certezze e sicurezze crollano. Anche quelle di Asia, che teme di poter perdere una grande opportunità. Mario invece è ...

Il collegio 4 - 2a puntata/ Espulsi e diretta : D'Annunzio - informatica e aerobica : Il Collegio 4 chi sarà espulso? Anticipazioni seconda puntata: 14 studenti sono a rischio dopo la bravata della prima puntata. La prova su Gabriele D'Annunzio potrebbe costare cara...

Il collegio 4 : seconda puntata - Alysia bocciata all’esame | 29 ottobre : Il Collegio 4 seconda puntata – Il reality di Rai 2 dedicato ai ragazzi è pronto per rivelarci chi riuscirà a superare la seconda prova. Qualcuno degli studenti potrebbe perdere la possibilità di rimanere nell’istituto. La colpa è di quasi tutta la classe, ad eccezione di Maggy. Nella puntata del 29 ottobre molte certezze e sicurezze crollano. Anche quelle di Asia, che teme di poter perdere una grande opportunità. Mario invece è ...

Il collegio 4 - 2a puntata/ Allievi e diretta : Andrea Maggi difende Maggy Gioia : Il Collegio 4, anticipazioni e diretta 29 ottobre: chi sarà espulso? Gli studenti saranno alle prese con Gabriele D'Annunzio, il primo computer e l'aerobica

IL collegio 4 - 2a PUNTATA/ Allievi e diretta : insulti e critiche per Maggy Gioia : Il COLLEGIO 4, anticipazioni e diretta 29 ottobre: chi sarà espulso? Gli studenti saranno alle prese con Gabriele D'Annunzio, il primo computer e l'aerobica

Il collegio 4 Anticipazioni : stasera la seconda puntata su Rai 2 : Scopriamo cosa succederà nel nuovo appuntamento di stasera con la quarta edizione del format, ambientata nel 1982.

Il collegio 4 - anticipazioni seconda puntata : i collegiali devono recitare una poesia : Il Collegio 4 prosegue con l'avventura dei venti ragazzi, catapultati in una scuola del 1982. Questa sera, martedì 29 ottobre, sarà trasmessa su Rai2 la seconda puntata del docu-reality che vedrà gli alunni cimentarsi in lezioni di informatica senza internet e l'aerobica, icona degli anni '80. Inoltre gli alunni affronteranno una prova su D'Annunzio che, se non superata, comporterà l'eliminazione....Continua a leggere

Il collegio su Rai 2 la seconda puntata il 29 ottobre - le anticipazioni : Il Collegio seconda puntata 29 ottobre, le anticipazioni: i ragazzi affronteranno la prima lezione di informatica Dopo il grande successo del primo appuntamento, capace di catturare il riscontro del pubblico più giovane spesso lontano dalla tv, torna su Rai 2 martedì 29 ottobre la seconda puntata de Il Collegio. I ragazzi che sono sopravvissuti alla prima settimana senza farsi espellere, proseguono l’avventura della scuola del 1982 sempre ...

#Ilcollegio 4 – Seconda puntata del 29/10/2019 – Con Simona Ventura su Rai 2. : Questa sera, su Rai 2, andrà in onda la Seconda puntata della quarta stagione de Il Collegio, il docu-reality che narra le vicende di un gruppo di ragazzi con gravi problemi scolastici e di socializzazione, catapultati all’improvviso nel rigido ed austero ambiente di un collegio del 1982. Cambio della guardia per la voce fuori campo che commenterà tutti gli accadimenti dei ragazzi: dopo tre stagioni ambientate […] L'articolo ...