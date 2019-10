Identità | social e odio on line | la nuova forse inutile proposta di legge

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Ci risiamo: questa volta sono i renziani a tornare alla carica sul digitale, scegliendo guarda caso uno dei temi più caldi, quello dell’identità, per lanciare l’idea di unadi. Si tratta del tweet di Luigi Marattin di Italia Viva, che ha annunciato l’inaugurazione dei lavori per unache obblighi chiunque apra un profiloa fornire un documento utile all’identificazione (salvo poi riservare ampio margine nella scelta del nickname).Da oggi al lavoro per unache obblighi chiunque apra un profiloa farlo con un valido documento d’. Poi prendi il nickname che vuoi (perché è giusto preservare quella scelta) ma il profilo lo apri solo così.— Luigi Marattin (@marattin) 29 ottobre 2019Tanto rumore per nullaAncora una volta nel nostro Paese si sceglie di inneggiare a nuove proposte di, ...

marattin : Da oggi al lavoro per una legge che obblighi chiunque apra un profilo social a farlo con un valido documento d’iden… - alex_orlowski : Non sono d'accordo sulla carta d'identità per i social, ma si per una legge che prevede una facile identificazione… - Mov5Stelle : Carte di identità per accedere ai social? Idea retrograda e inapplicabile. Non siamo al governo per limitare gli sp… -