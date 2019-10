Hbo trasmetterà prequel del Trono di Spade “House of the Dragon”

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) I Targaryen stanno tornando. Saranno loro, gli antenati di Daenerys, i protagonisti dell'attesodi "Game of Thrones", la serie fantasy tratta dai libri di George R.R. Martin che si è conclusa dopo 8 stagioni. La nuova serie annunciata da Hbo dal titolo "House of the Dragon" sarà basata sul libro "Fuoco e sangue" e racconterà gli eventi accaduti circa 300 anni prima di quanto visto nella serie principale, svelando le origini di una delle casate più importanti della saga. La serie sarà co-prodotta da Martin e Ryan Condal che scriverà la sceneggiatura; alla regia Miguel Sapochnik, che ha vinto un Emmy per aver diretto l'episodio "La battaglia dei bastardi". L'annuncio è arrivato poche ore dopo un'altra notizia: è stata annullata la realizzazione di unaaltrocon protagonista Naomi Watts che avrebbe dovuto raccontare l'universo di "Game of Thrones" migliaia di anni prima ...

