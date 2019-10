Eva Robin' s | Potrei sposarmi con una donna

Eva Robin’s - la confessione in diretta : “Sto per sposarmi con una donna : è molto conosciuta” : Eva Robin’s è stata tra gli ultimi ospiti di Caterina Balivo nel salotto televisivo di ‘Vieni da me’. La nota attrice transessuale, all’anagrafe Roberto Coatti e classe 1958 ha sempre raccontato di non aver mai fatto ricorso alla chirurgia, ma di aver soltanto assunto ormoni femminili da adolescente che hanno alterato lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari. Cantante, attrice e showgirl, è stata molto attiva sul piccolo schermo a cavallo ...

Eva Robin’s - la rivelazione a “Vieni da me” : “Sto per sposarmi con una donna molto conosciuta” : Eva Robin’s è stata ospite di “Vieni da me” e a Caterina Balivo la nota attrice transessuale ha rivelato di essere a un passo dal matrimonio. “Sono lì lì per sposarmi. Con chi? Purtroppo… non è un uomo. Io ho sempre avuto una predisposizione verso la natura femminile, ma non a livello carnale – ha raccontato Eva Robin’s -. Con questa donna ci vogliamo bene da 25 anni, chissà… Il nome? Meglio di no, a Bologna è ...

Eva ROBIN'S/ 'Sto per sposarmi con una donna!' - Vieni da me - : Eva ROBIN'S a Vieni da me: all'anagrafe Roberto Maurizio Coatti, l'attrice si è raccontata tra carriera e vita privata nel salotto di Caterina Balivo.

A “Live – Non è la d’Urso” uno Sgarbi a luci rosse : “Io e Eva Robins’ abbiamo avuto un rapporto a tre con una famosissima…” : Superata la mezzanotte ci si può andare anche in televisione a racconti un po’ oltre censura. E così, ospite di “Live – Non è la d’Urso”, Vittorio Sgarbi ha rivelato che al tempo della sua relazione con Eva Robin’s, anche lei presente in studio, ebbero un rapporto a tre con una donna famosissima, attualmente deceduta. E il web è impazzito per provare a indovinare l’identità della terza persona.-- -- -- Sgarbi ha spiegato a Barbara ...

Vittorio Sgarbi : “Io e Eva Robins’ abbiamo avuto un rapporto a tre con una donna famosissima - ora morta” : Anche Vittorio Sgarbi è stato tra gli ospiti dell’ultima puntata di “Live Non è la D’Urso” assieme a Eva Robin’s. I due hanno parlato della relazione che hanno avuto tempo fa, lasciandosi andare ad una rivelazione scottante, che ha subito scatenato i social. Sgarbi ha raccontato infatti che lui e la Robin’s hanno avuto un rapporto a tre con una donna “famosissima, attualmente deceduta”. Il critico ...

Vittorio Sgarbi : sesso a tre con Eva Robin's e una donna famosissima : Colpi di scena a "Live non è la D'Urso" quando Vittorio Sgarbi racconta di aver avuto un rapporto a tre insieme ad Eva Robin's presente in studio... C’è anche Eva Robin's dentro una delle sfere a "Live non è la D'Urso", che viene tenuta gelosamente nascosta fino alla fine quando Barbara dice a Sgarbi che c'è una persona con cui lui è andato a letto. Quando si gira Eva Robin's nata Roberto Coatti, ma diventata donna anche se ha ancora l’attributo ...

Eva Robins e Vittorio Sgarbi/ 'Sesso a tre con una morta' : choc per Barbara d'Urso : Eva Robins ospite a Live Non è la d'Urso, conferma ancora una volta la relazione avuta con Vittorio Sgarbi: 'Non solo, lo abbiamo fatto in tre'